Olyan horvát meccsen járt Csányi Sándor, ahol bunyó volt a VIP-szektorban

A Hajduk Split – Dinamo Zagreb horvát bajnoki rangadón kapták lencsevégre Csányi Sándort, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét – számolt be vasárnap este a Nemzeti Sport Online. A portál fel is tette a kérdést, vajon Csányi a Videoton korábbi, a Hajduk jelenlegi vezetőedzője, Joan Carillo miatt utazott Horvátországba? Vagyis a spanyol szakember is esélyes lenne a magyar válogatott Bernd Storck távozásával megüresedett szövetségi kapitányi posztjára?

A kínzó bizonytalanságnak hétfő reggel vetett véget a sportlap, amikor megírták, spliti, klub közeli forrásból úgy értesültek, „Csányi Sándor elsősorban nem MLSZ-elnöki minőségében, hanem az OTP Bank elnök-vezérigazgatójaként látogathatott a hétvégén Horvátországba”. Hozzátették, az OTP Bank horvátországi leányvállalata az OTP banka Hrvatska tavasszal megvásárolta a Hajdukot is támogató Splitska bankát, így üzletileg érdekelt a térségben, a mérkőzésen pedig a klub vendégeként vett részt.

A szombati rangadó azonban nem elsősorban Csányi látogatása miatt marad emlékezetes. A meccs alatt ugyanis a VIP-szektorban a Hajduk és a Dinamo elöljárói között dulakodás alakult ki, a rendőrök több embert előállítottak, illetve szemtanúként hallgattak meg, nagy részük a rendőrségen töltötte az éjszakát.

A dulakodás résztvevői között a beszámolók konkrétan említik a Hajduk elnökét, Ivan Kost, Mario Branco sportigazgatót és a klub felügyelőbizottságának korábbi tagját, Marko Erceget. A Dinamo oldaláról pedig Matej Skegro pénzügyi igazgatót és Kresimir Antolic biztonsági főnököt. Továbbá zágrábi részről jelen volt a Dinamo sportigazgatója, Tomislav Svetin, ő került először szóváltásba Brancóval. Csányi Sándor nem volt érintett a dulakodásban, a lefújás után egyből elhagyta a stadiont.

A meccs 2-2-es döntetlennel zárult. A bajnokságot a Dinamo vezeti, hét ponttal előzve a harmadik Hajdukot.