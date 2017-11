Poén- és sztárparádé az úszó-ob-n, Bernek Péter az abszolút király

200 vegyesen és 400 gyorson nem talált legyőzőre a BVSC munkamániás zsenije, és a 4x200 gyorsváltóval is győzött.

Amint az várható volt, már a százhalombattai rövid pályás úszó-ob nyitónapi döntős programjának már az első száma óriási sztárparádét hozott: bizony Kozma Dominik és Bernek Péter BVSC-je, Cseh László és Németh Nándor Egerje, Milák Kristóf Érdje és a Lobanovszkij, Takács, Balog trió Győrje közül az egyiknek le kellett szorulnia a dobogóról: hát Kozmáék voltak azok. A mókamester nem nagyon bánkódott, a kapitány előtt elhaladva Sós Csaba megjegyezte, hogy kicsit feszül rajta a nadrág, mire Kozma rákontrázott: „Eggyel nagyobb is, mint nyáron.” A Győr aztán azonnal megnyerte a nők 4x50-es gyorsváltóját is – az ifjú feleség Jakabos Zsuzsannával (ő az „Iron-receptet” követve edzőjéhez – Petrov Ivánhoz – ment feleségül a nyár végén).

Pár perccel később „sima” 50 gyorson aztán ugyanígy ölre menő küzdelem zajlott a másfél órával későbbi döntőbe kerülésért, amely előtt 1 perccel hiába ígérte, hogy „elindul a test”, Takács Krisztián és Gyárfás Bence is megelőzte 2, illetve 1 századmásodperccel – Milák Kristóf sem volt túl boldog, hogy nem sokkal többel maradt le a dobogóról.

A női mellúszás középdöntői alatt a VIP-páholyban a „főnökök” jól kivicceskedték magukat, Sós kapitány például Verrasztó Zoltán gyerekkori barátja és úszóklubvezér pólóját rángatva mutogatta: „ennek az embernek volt Csont a beceneve”.

A férfi 400 gyors döntője szintén nem kis versenyt tartogatott Bernek Péter és a fiatalok (Holló Balázs, Lakatos Dávid, Rasovszky Kristóf, Kalmár Ákos, Milák Kristóf, Márton Richárd és Papp Márk) főszereplésével, végül Bernek „leoktatta” a mezőnyt, Milák megszerezte szerdai második ezüstjét, és Holló Balázs fért fel a dobogó harmadik fokára. 200 háton izgalommentesen nyert Telegdy Ádám Balog Gábor és Kovács Benedek előtt, de csak azért, hogy egy perccel később a női 100 hát rajtjához sétáló Verrasztó Evelyn viccesen odaszóljon egykori Európa-bajnok váltótársának, a medenceparti VIP-páholyban ülő Mutina Ágnesnak: „Közelebb nem tudtál ülni?” A közelben ülők általános derültségétől kísérve.

Milák Kristóf, Cseh László és Kenderesi Tamás küzdelmét aztán nem csak a medencetér, de talán egy egész ország lélegzetvisszafojtva várta a 100 m pillangó középdöntőjében. Sajnos nem egy futamban úsztak, de ahogyan Milák lehajrázta a nála 14 évvel idősebb világbajnokot, az nem volt semmi. Aztán a döntőben megtudjuk, ki mit tud, annál is inkább, mert Tekauer Márk váratlanul mindhárom kedvencnél jobb időt repesztett a középdöntőben.

Verrasztó Evelyn újabb poénnal jelentkezett – no persze csak miután megnyerte a 200 m vegyest Joó Sára, Késely Ajna és Szilágyi Liliána előtt: „Jobban nyomom, mint 18 évesen” – utalt arra, hogy most, közel a 30-hoz is igen-igen élvezetes számára az úszás.

A 200 és az 50 m női mell új idei királynője Kenderesi Tamás barátnője, Sebestyén Dalma, 200 m férfi vegyesen Bernek újabb aranyat nyert, megelőzve a kapitány fiát, Sós Dánielt, Grátz Benjámint és a dobogóról leszoruló Cseh Lászlót. (A kapitány rettenetesen izgult fiáért, a futam végén pedig ököllel csapott a levegőbe, tapsolt és elejtett egy „megmozdult azért” frázist.)

A sajtótribünnel összevont VIP-lelátóról szánkóztak lefelé a vicces beszólások: a 100 gyors rajtját szándékosan késleltető Szilágyi Liliánáról például az egyik magas rangú vezető ezt mondta, „hiányzik egy kereke, de pont az, amelyik a többit mozgatja”.

A program végén a Kozma-csapat tört borsot tört a Cseh-kvartett orra alá, Bernek Péter „izomból” lehajrázta Holló Balázst, így a 4x200-as gyorsváltóarany a BVSC nyakába került. A nap sztárja egyértelműen Bernek, de nagyon úgy tűnik, Milák Kristóf sem túlságosan fáradt a három világversenyes nyár után.

Folytatás csütörtökön, az ob második napján.