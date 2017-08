Rendkívüli közgyűlésre készül Bienerth Gusztáv

Szeptember 1-je 10 órára fogja összehívni a a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) rendkívüli közgyűlését – jelentette be Bienerth Gusztáv elnök a TV2 Mokka című műsorának stúdióvendégeként. A szövetség első embere azt mondta, ott megválasztják majd az új elnökségi tagokat is. Bienerth egyébként értetlenül áll a MÚSZ hat elnökségi tagjának távozása előtt, szerinte korábban minden távozó tag támogatásáról biztosította, és rendben zajlott a múlt hétfői ülés is – a beszélgetésről az Origo számolt be.

Bienerth állítása szerint a múlt héten lemondó hat tag, köztük Cseh László sem szólt előre tervéről. Hozzátette, nagyon sajnálja, hogy jelenleg, így a ma kezdődő mester-világbajnokság előtt a szövetség elnöksége határozatképtelen.

Arra kérdésre, hogy a MÚSZ elnökeként a vizes vb-n miért nem adott át érmeket, Bienerth Gusztáv elmondta: természetesen szeretett volna érmeket átadni, de azokban a magyar éremesélyes versenyszámokban, amelyeket előzően megjelölt, illetve kért Gyárfás Tamástól, nem kapott lehetőséget, ezért nem láthatták őt éremátadóként.

Azzal kapcsolatban, hogy nem tervezi-e a lemondását, Bienerth megjegyezte, hogy év elején titkos szavazással, nagy többséggel választották meg, és túl vannak egy sikeres vizes vb-n.

Időközben a világ egyik legmeghatározóbb pénzügyi tanácsadó cégével átvilágíttatta a MÚSZ korábbi tevékenységét, és rengeteg visszaélésre derült fény, így most rengeteg az elnök teendője – írja az Origo. Gyárfás Tamás volt elnök korábban nyílt levélben vágott vissza utódjának, és kérte, hogy a nyilvánosság előtt vitassák meg az állítólagos visszaélések ügyét.

A beszélgetés végén Bienerth Gusztáv visszautasította azokat a sajtóban megjelent vádakat, miszerint az egyik legnagyobb hibája, hogy centralizálni próbálja a hatalmát.