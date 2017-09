Rendkívüli mérföldkő a MÚSZ-labirintusban

Rendkívüli közgyűlést tart a Magyar Úszó Szövetség péntek délelőtt egy pesti szállodában. Az úszósport tágabb vezetésének találkozójára azután kerül sor, hogy a budapesti-balatonfüredi vizes világbajnokság befejeződése után alig néhány pillanattal az úszósport vezetésére alkalmatlan Bienerth Gusztáv elnökkel való együttműködés elllehetetlenülésére hivatkozva távozott a szövetség ellenőrző testületének vezetése, az alapszabály 18. paragrafusa alapján pedig ezt követően 30 napon belül sort kell keríteni a közgyűlésre.

Látható, hogy már a szeptember elsejei időpontválasztás is szabálytalan, a legkésőbbi lehetséges közgyűlési nap augusztus 29. lett volna, ám mivel a tagegyesületek munkavégzése szempontjából minden hétköznap szerencsétlen választás, az „ellenzékiek” egyik hangadója, a szentendrei úszóvezető Tóth István azt kérte (hiába), augusztus utolsó hétvégéjén kerüljön sor a rendkívüli közgyűlésre. Ehhez arra is szükség volt, hogy Bienerth elnök ne utazzon az indianapolisi, történelmi sportsikereket ígérő ifjúsági világbajnokságra, ami augusztus 28-án fejeződött be.

Az ellenőrző testület vezetésének távozása után a működésképesség határán táncoló elnökség – 15 pozícióból csak a szükségesnél kettővel több, 10 van betöltve, mert Bienerth embereit nem fogadta el a közgyűlés májusban – 6 tagja, köztük Cseh László is bejelentette távozását a vezérkarból. Hab volt a tortán, amikor Szabó Tünde sportállamtitkár névleges úszószövetségi pozíciójáról a „szakma javára” lemondott, de mindent elmondott a politikából érkezett Bienerth helyzetéről és előre vetíthető bukásáról.

Elvileg az ellenőrző testület és az elnökség hiányzó tagjainak pótlásáról szól a rendkívüli közgyűlés, de számos nyilatkozatból egyértelműnek tűnik, hogy Bienerth elnöki szolgálatának befejeződése a tét péntek délelőtt, igaz, visszahívását éppen Bienerth Gusztáv akadályozhatja meg.

A közgyűlés gyakorlati tétje egyébként az lehet, hogy körvonalazódik-e valamilyen egységfront a feltűnt elnökaspiránsok mellett-mögött, Wladár Sándor, Czene Attila és Sárdi Ákos közelebb léphet a csúcsposzthoz, de az sem lehetetlen, hogy péntek délelőtt kiáll az úszóközösség nyilvánossága elé egy eddig rejtőzködött, vezetői tapasztalattal bíró sportági legenda, ám a világbajnokságot követő pihenőidőszak miatt nagyon nehéz jósolgatni.

Furcsa egyébként a helyszínválasztás, ugyanott gyűlik az úszóélet krémje, ahol Bienerth reformcsomagja a májusi rendes közgyűlés titkos szavazásán megbukott, kicsit olyan a helyzet, mintha a Magyar Labdarúgó Szövetség most arra kérné Svájcot, hogy Németországgal hadd mérkőzhessen az 1954-es berni vb-döntő helyszínén…

Több órás vita várható, a rendkívüli közgyűlést a helyszínen követjük végig.