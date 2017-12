Reszkethetnek kedden az oroszok, kitiltják-e őket a téli olimpiáról

Az orosz női curlingválogatott tagjai bizonyára rettenetes izgalommal várják a kedd délutánt. Csapatuk a második legjobbként jutott ki a februári téli olimpiára, hazájuk doppingbotrányainak következtében azonban lehet, hogy nem szerepelhetnek Phjongcshangban.

Holott a curlingesek gyakorlatilag bizonyítottan a legkevésbé szennyezettek, konkrétan semennyire: egyedül ebben az ötkarikás sportágban volt nulla pozitív eset 2016-ban az összes levett mintát (esetükben 244-et) vizsgálva.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) mai végrehajtó bizottsági ülésén arról határoz, hogy az összes orosz sportolót kitiltsa-e a közelgő téli játékokról. A kollektív kizárás történelmi jelentőségű lenne, hiszen a tavalyi nyári olimpia előtt, a McLaren-jelentés kiváltotta botrány kellős közepén is csak a sportági világszövetségekhez került a felelősség, s végül „csupán” az atléták és a súlyemelők maradtak le Rióról.

Most viszont mindenkit elkaszálhatnak, már csak azért is, mert az államilag irányított doppingrendszer vádját továbbra is tagadják, az Orosz Doppingellenes Szervezet státusát pedig novemberben ismét leminősítették.

Grafikánkon is látszik, hogy rengeteg pozitív esetet hozott a felszínre a pekingi és a londoni minták újraelemzése, de még beszédesebb adat, hogy a NOB összesen 22 versenyző eredményét törölte 2014-ből, amivel a szocsi olimpia 33 orosz érmeséből már 11-et megfosztottak a medáljától. Négy sífutó, valamint bobosok, szkeletonosok, biatlonosok, gyorskorcsolyázók érintettek, és az, hogy ezek az esetek pont novemberben lettek nyilvánosak, felveti a NOB-döntéshozók befolyásolását.

Lapunk több sportdiplomáciai forrásból is úgy értesült, hogy Thomas Bach NOB-elnök, aki védené az ártatlan sportolókat, hatalmas nemzetközi nyomás alatt van, de a legvalószínűbb, hogy ismét a sportágak vezetőire hárítják a felelősséget. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság már szeptemberben döntött arról, hogy miként Rióba, úgy Phjongcshangba sem mehet orosz sportoló, ám hasonló döntés az épeknél még a felsorolt tényezőkkel együtt is nagyon meredeknek tűnik.

