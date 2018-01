Rövid pályás gyorskorcsolya-Eb: ez most még nem vérre megy

– Pont azon gondolkoztam a minap, hogy milyen jó lesz csak ülni a lelátón, és a többieknek szurkolni – mondta érdeklődésünkre Liu Shaolin Sándor, a péntektől vasárnapig tartó Európa-bajnokságot megelőző utolsó budapesti edzése után. A válogatott húzóembere, aki a tavalyi kontinensviadalon megnyerte az 1000 méteres egyéni számot, ezúttal – miként testvére, Liu Shaoang Ádó – csak váltóban indul. Hozzátette: az edzők döntöttek így, de ez is azt mutatja, hogy százszázalékosan a februári olimpiára készülnek.

A drezdai esemény Bánhidi Ákos vezetőedző szerint is edzésverseny lesz, a versenyszituációk megoldására alkalmas taktikai feladatokat próbálják majd végrehajtani. A férfiak váltójánál Knoch Viktor szerint erre különösen szükség van:

– Fontos eleme annak, hogy miért megyünk ki az Eb-re végül is teljes csapattal, hogy a váltóval gyengébben sikerült az őszi világkupaszezon, amiben szerencsétlen esések és bírói döntések is közrejátszottak,

s egyik versenyen sem sikerült A döntőt futnunk, amit nem gondoltunk volna előre. Az Eb-n viszont megvan erre a lehetőségünk, remek lenne egy jót versenyezni a hollandokkal és az oroszokkal, ők a legerősebbek rajtunk kívül.

A nőknél Jászapáti Petra (Bácskai Sára Lucához és Kónya Zsófiához hasonlóan) minden egyéni számban és a négyfős váltóban is indul, elmondása szerint nem tart a sérüléstől. – Igazából egy edzésen is lesérülhetnék, bár nyilván egy versenyen nagyobb a kockázat, mindenki sokkal jobban akar. De pont ezért kell ébernek lenni, hogy ne menjek bele kétes szituációba.

Ha például valaki beugrik elém, és nem férnék el, akkor elengedem. Majd az olimpián odalépek!

Visszatérve a férfiakra: először indul nemzetközi megmérettetésen magyar színekben Krueger Cole, aki lapunknak elmondta, most arra koncentrál, hogy jól szerepeljen az Eb-n, az olimpiai csapat szerinte már kialakult, oda nincs esélye bekerülni. A magyarul egyelőre keveset beszélő Cole korábban amerikaiként versenyzett, de nem jött ki az ottani szövetséggel, hazánkban viszont mindenben támogatják, s korábbi edzője is már a magyar válogatott mellett van. De azt sem árt tudni, hogy a dédapja magyar volt, a telefonján meg is mutatta egy templomot beazonosítva, hogy hol éltek: a mai Románia területén, a határ szélén fekvő partiumi Pusztadarócon.

Bánhidi Ákos elárulta, az olimpiai indulásért a Liu testvérek, Burján Csaba és Knoch Viktor melletti ötödik helyre (a tartalékéra) Oláh Bence és Varnyú Alex pályázik, de egy hosszú elemzés végeredményeként ők nem utaznak az Eb-re.

A váltók összetételét a kontinenstorna után közlik,

ám hogy egyéniben ki melyik számban indulhat (a három-három távra a férfiaknál nyolc, a nőknél hat helyünk van), az lehet, hogy csak az utolsó pillanatban dől el.

Az biztosra vehető, hogy Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang Ádó és Jászapáti Petra 500, 1000 és 1500 méteren is jégre lép Koreában.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.11.