Rövid pályás úszó-Eb: ebből bizony arany délután lesz!

Lehetnek, akik azt kérdezik, hogy lesz egy öt versenynapos Európa-bajnokságon húsz magyar érem úgy, hogy az első napon csak kettő születik. Hát úgy, hogy vannak szellősebb és sűrűbb napok.

A szerdai szellősebb volt a két éremmel – a papírforma nem is kínált többet Hosszú Katinka aranyánál 400 vegyesen és Bernek Péter ezüstjénél 400 gyorson –, a csütörtök viszont akár a két érem többszörösét is teremheti a dániai rövid pályás Eb-n Hosszúval, Bernekkel, Kapás Boglárkával, Gyurta Gergellyel és másokkal. Ehhez persze először is át kellett rágnunk magunkat a délelőttön.

200 gyorsról a délutáni siker érdekében vissza kellett lépnie Bernek Péternek, így is volt három másik magyar, és bár az 50-es medencében világbajnoki bronzérmes váltónk két tagja is ott volt a mezőnyben, mivel onnan azonnal döntőbe kellett jutni, nem volt semmire sem elég Kozma Dominik 11. és Németh Nándor 14. ideje, Dudás Dániel (Iron) a 27. lett.

Kozma értékelése kommentárt nem igényel:

– Lassú volt, mint a bűn… Nem tudtam elkezdeni, végigúszni és befejezni, más baj nem volt vele… Túl sok volt a betegség az ob után, azt hittem, jobb állapotban vagyok, de úgy látszik, nem. Ezek miatt egyébként is inkább a százban hittem eddig, de most már abban is kételkedem.

Németh Nándor nem volt ennyire boldogtalan: – Egyéni csúcsot úsztam reggel, szerintem ez jó, bár egy picit elvitt a hév, mentem a többiekkel, az első száz túl erős volt így, a végét már kevésbé bírtam. A rövid pálya még nem az én világom, 1,46-ot tudok ötvenesben, itt mindössze egy másodperccel vagyok jobb, ebből is látszik, hogy a fordulókkal még bajok vannak. Meg abból is, hogy

a két kortárs srácot, akivel egy futamban úsztam, nagy medencében bucira verem, itt az egyiket épphogy sikerült megelőznöm, a másik meg bejött elém.

A ritkán szóló Dudás is értékelt a Magyar Úszószövetség Facebook-oldalán: – 1,45-ös időt akartam, ami a világkupaversenyeken már többször is ment, de most valamiért nem jött össze. Sajnálom, néha van ilyen.

50 méter pillangón Szilágyi Liliána és Bordás Beatrix próbálkozott, a későn érő Bordás pedig meg is köszönheti a holland úszósportnak, hogy bár a 17. lett, egy holland kiesik a három közül, ő pedig a 16. idővel tagja a középdöntős mezőnynek. Szilágyi a hosszabb pillangószámok specialistája.

– Még nem úsztam ennyit délelőtt, egészen jól ment – mondta a medencéből kikapaszkodva Bordás, de Szilágyi sem volt szomorúbb, kellemesnek nevezte az úszást, és saját javuló technikáját dicsérte.

200 méter férfi mellen Horváth Dávid kiváló idővel, 6. helyen lett finalista úgy, hogy a királyfutamból (a negyedikből) kizárólag a német Marco Koch keveredett tovább. Barta Márton 33.-ként zárt.

– Nagyon jó úszás volt, ritkán vagyok elégedett, de most tényleg jól sikerült. 1,2 másodperccel mentem jobbat reggel, mint az országos bajnokságon délután, remekül éreztem magam a vízben, szóval kifejezetten jó – mondta Horváth.

100 női gyorson Jakabos Zsuzsanna távollétében Gyurinovics Fanni és Verrasztó Evelyn volt látható. Azaz lett volna, ha Verrasztó nem mond le a szereplés lehetőségéről, Gyurinovics viszont 34 századmásodpercre volt a középdöntőbe jutástól. A junioroktól érkezett, van még ideje fejlődni.

– Reggel „ócsét” úszni nagyon jó! Örülök, az volt a célom, hogy jót menjek, és sikerült – értékelte korosztályos országos csúcsát a 16 éves sportoló.

100 férfi háton a négy magyar közül a legelőkelőbb helyen Földházi Dávid végzett (21.), de sem ő, sem a többiek (Szentes Bence, Tekauer Márk, Telegdy Ádám) nem jutottak középdöntőbe. Tekauer és Szentes egyéni csúcsot úszott, ők ezzel lehetnek elégedettek.

Jött aztán a 100 női vegyes, amely utolsó előfutamában Hosszú Katinka alaposan „ráijesztett” saját világcsúcsára, de van még két „lövése” végezni vele.

A szám aranyat ígér nekünk, a legveszélyesebb Sarah Sjöström (ő az idén az év úszónője és a rövid pályás világkupa győztese) is 3 másodpercre van tőle.

„A tegnapi nap durva volt, a négyszáz vegyes és száz hát után most a reggeli úszás nagyon jó volt, gyors voltam, de azért még maradt ebben bőven, hiszen mindig van min javítani. Úgyhogy délután még jobban fog menni” – bizakodott Hosszú a MÚSZ Facebook-oldalán.

Összesen három versenyző tud 1 perc alatti időt, Hosszú „ébredés után” 56,75-öt tudott.

A középdöntőben 7. legjobb idővel még Verrasztó Evelyn is ott lesz. – Az volt a lényeg, hogy továbbjussak, más cél nem volt. Fel kéne zárkózni a rajtnál, örülök, hogy itt vagyok, annak is, hogy továbbjutottam, semmi okom a panaszra – nyilatkozott az M4-nek vidáman Verrasztó. Gyurinovics Fanni egyéni és korosztályos országos csúcsa ebben a számban sem volt versenyképes.

A 100 vegyeshez hasonló örömöket kínál a 400 férfi vegyes Bernek Péterrel és Gyurta Gergellyel, ha nem nagyobbakat! Bernek ugyanis a legjobb idővel jutott a délutáni döntőbe, Gyurta a harmadikkal. Van magyar, aki nem örül ennek, Grátz Benjámin, aki dobogóért küzdhetne, ha nem lennének magyarok, ám csak harmadik számú magyarként a szabályok nem engedik, hogy ússzon.

– A döntő volt a célom, benne is voltam a legjobb nyolcban, de magyarként a harmadik vagyok, így nem úszhatom, nem örülök. Soha nem úsztam ilyen jót délelőtt.

Bezzeg Gyurta Gergely!

– Bevallom őszintén, ez a 400 vegyes olyan volt, amilyen, sok technikai hibát vétettem, nem jöttek ki a fordulók. Az úszás maga annyira nem volt rossz. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz délután – simogatta a varázsgömböt a kisebbik Gyurta fivér.

Bernek Péter mosolygott: – Visszafogott úszást terveztem, meglátjuk, mi marad bennem délután. Szeretnék nyerni, de nem tudom, ki mit tartogat délutánra, többen is nagyon jók.

A 4×50-es mix vegyesváltónk abszolút tartalékosan állt rajtkőre, futamában az 5. lett, összességében a 13. hellyel pedig hiába reménykedett esetleges kizárásokban, egyetlenegy kvartett sem hibázott a váltásoknál.

Délután ötkor döntők: 200 férfi mellen Horváth Dávidot, 400 férfi vegyesen Bernek Pétert és Gyurta Gergelyt, 100 női háton Hosszú Katinkát, 800 gyorson pedig Kapás Boglárkát láthatjuk, nem beszélve a középdöntős magyarokról. Érmes reményeink még a szerdaiaknál is komolyabbak.