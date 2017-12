Rövid pályás úszó-Eb: hat éremnél tartunk Dániában

Sokat vártunk a mai naptól, akár három aranyérem is simán benne volt…

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Bordás Beatrix egyéni csúcsa adta meg az alaphangot az 50 m női pillangó középdöntőjében. Noha „csak” 15. helyen ért be, junior Eb-címe óta csak fél éve úszik újra komolyan – jóval túl van már a húszon az évek számát tekintve –, Székesfehérváron bizony csillag születik újjá.

200 férfi mellen hosszú idő után volt újra magyar úszó világverseny döntőjében, a még csak 21 éves Horváth Dávid 7. helyen zárt, egyéni legjobbját megdöntve.

– Ahhoz képest, hogy délelőtt hányingerig hajtottam magam,

és most lassabbnak éreztem magam, teljesen elégedett vagyok az időmmel, ami új egyéni csúcs. Szerettem volna megtartani a hatodik helyet, de öt tizedre volt az előttem végző, ami azért elég sok. Így sem lehetek elégedetlen, úgy gondolom, ez az eredmény lökést ad a jövőre – nyilatkozta az úszószövetségi Facebook-oldal szerint.

Jött ezután a tipikus magyar felségterületnek számító 400 férfi vegyes, az a szám, aminek címvédője a Cseh Lászlót váltó Verrasztó Dávid, őt készült csütörtök este lecserélni a trónon Bernek Péter, aki a szerdai nyitónapon egy laza ezüsttel gyakorolt 400 gyorson. Mivel a novemberi országos bajnokságon parádés időt úszott, nem viccelt, amikor azt mondta, képes 4 percen belül végigúszni a távon, ezt márpedig a mostani Eb-mezőnyben közelről sem tudja senki, még a német Heintz sem. Tőle félt talán a legjobban Bernek, de amikor gyorson fordult, új nyilatkozata szerint már biztos volt benne, hogy Heintz nem veri meg őt.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

– Nagyon-nagyon fájt kétszáz méter után, talán egy picit erősen kezdtem, de azért örülök, persze. Lehetett volna 3:58 is... Mert én sosem vagyok elégedett magammal. Azt hiszem, most ezt át kell ültetni ötvenes medencére, de tény, nagyon megérte, hogy most erre készültünk. És holnap jön a kétszáz, arra is igyekszem összerakni magam.

A szám másik magyarja, Gyurta Gergely bronzérmet vehetett át, Heintzet is majdnem lehajrázva: – Legutóbb két tizeddel maradtam le a bronzéremről, most a sors visszaadta, végre nekem is szerencsém volt, így sikerült harmadikként beérnem. Nagyon brutál ezt a távot egy nap kétszer leúszni, a végén kezdtem fáradni, de elégedett vagyok az idővel.

Volt egy magyar, aki viszont nem örült ennek, Grátz Benjámin 5. idővel lett volna finalista, ha a szabályok nem tiltják egy nemzetből három úszó döntőzését. De hát épp ennek a szabálynak a kedvezményezettje volt Bordás Bea, aki noha csak 17. volt az előfutamok során, a három holland leggyengébbike kiesésével középdöntős úszás lehetőségéhez jutott.

Sokat nem lazsálhattunk, Hosszú Katinka jött 100 háton, és meglepetésre egy holland lány tépázta az idegeit 75 méterig, ekkor azonban elővette azt a bizonyos Iron-tempót, és megszerezte mostani második Eb-aranyát, sorrendben a 12. rövid pályás Eb-elsősége ez. - Ezt a holland lányt én már régóta ismerem, Amerikában tanul, tudtam mit tud a víz alatt, de azt is, hogy a sprinterek közé tartozik, a végén így be is jött a számításom – értékelte a kívülről izgalmasnak látszó futamot Hosszú, majd így folytatta az M4-nek:

– Holnap 100 vegyesen Sarah Sjöströmmel egymás mellett fogunk úszni, nagyon várom már. Élvezem a versenyzést és egyre jobban is érzem magam, mindegy, Eb, vb vagy olimpia.

100 vegyesét egyébként nem értékelte túl, pedig a svéd világsztárnál majdnem 2 másodperccel jobb idővel került a pénteki döntőbe. Sjöström egyébként feltűnően tartalékolt néhány számban, az 50 pillangót konkrétan „lepancsolta”.

Majdnem elfeledkeztünk róla: 100 vegyesen lesz egy másik magyar is a fináléban, az 5. idővel odakerülő Verrasztó Evelyn, aki igen jókedvű mostanában. A köztévének így nyilatkozott: – Az az érzésem, hogy kicsit lassú vagyok az elején, de ez mindig így van. Örülök, hogy egy percen belül voltam. Reméltem, hogy döntőbe jutok, de nem szeretnék semmit megígérni. Az edzőm azt mondta, hogy élvezzem, amit csinálok, ez volt a feladat.

A nap utolsó magyar érdekeltsége volt a 800 női gyors, 7-es pályán a címvédő Kapás Boglárkával. 400 méterig a német Köhler simán vezetett, majd Kapás begyújtotta a rakétákat, és az utolsó hosszig egy tizeddel vezetett, azonban Köhler nem engedte magát, és „lenyúlta” a számot az egyéni csúcsot úszó Kapás elől. Az M4-nek így értékelt a magyar úszólány: – Szerettem volna megnyerni, szerintem ez kívülről is látszott. Örülök, hogy ki tudtam úszni magam. A tegnapi nap 400 vegyese kicsit bennem volt még, sajnálom, hogy nem lettem aranyérmes. Csak nagyjából tudtam felépíteni a versenyt, a 25 méteres medence teljesen más, mint amit én megszoktam, sokan úgy állnak hozzá, hogy beugranak, és ússzák, ahogy tudják, akármi a táv. Nem baj, van még a 400 gyors és egy „pici” pillangó, elindultam a gödörből kifelé, úton vagyok oda, ahol Rióban tartottam – és ha így van, semmi más dolgunk nincs, csak gratulálni az „ország Bogijának”.

Hat éremnél járunk Dániában tehát (3 arany, 2 ezüst, 1 bronz). Pénteken a 200 férfi vegyes és Bernek Péter lesz fókuszban, illetve Hosszú Katinka, aki 100 vegyese mellett 200 háton is szerepel.