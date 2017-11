Sírás után karaokezással ünnepelték az olimpiai kvótákat gyorskorcsolyázóink

A hétvégén a rövid pályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának utolsó állomásával eldőlt, hogy mindkét váltónk, egyéni számokban pedig hat versenyzőnk (köztük hárman három számban is) lesz ott a februári téli olimpián.

Mindez rekordnak számít, bizonyára ezért is fogadta számos érdeklődő a Szöulból három éremmel hazaérkezett magyar csapatot hétfőn este Ferihegyen. Általános elképedésre előttük Verrasztó Dávid, világbajnoki ezüstérmes úszónk jelent meg a 2b terminálnál, egy gépen jött velük Pekingből, viccelődve meg is jegyezte, hogy legalább így volt társasága.

Aztán csak megjelentek az útitársak. Legeredményesebb versenyzőnk, Liu Shaolin Sándor pont a 21. születésnapjára hozta haza az 1000 méteres szám aranyérmét. Azzal fordultunk hozzá, hogy milyen következtetést vonjunk le bő két hónappal Phongcshang előtt abból, hogy nemcsak most győzött, hanem 1000 méteren ő kvalifikáltál a legjobb eredményekkel? „Nem gondoltam volna, hogy elsőként sikerül majd kvalifikálnom magamat az olimpiára, fontos is volt, hogy ne adjunk ki magunkból mindent. De ez így is történt.

Reméljük, hogy lehet ebből következtetni az olimpiára, de nem tudunk megígérni semmit.

Beleadtunk apait-anyait, két és fél hónap múlva megint bele fogunk.”

Bár minden csak december elején lesz hivatalos, előzetesen azzal számolhatunk, hogy a férfiaknál 500 és 1500 méteren három, 1000 méteren két magyar indulhat Phjongcshangban. A nőknél mindhárom távon két kvótánk van (ez az esetleges visszalépések után még bővülhet), s mindhárom listában ott találjuk Jászapáti Petra nevét. „A váltó és az egyéni ugyanolyan fontos számomra, de mind a négy számot másképp kell felépíteni” – mondta érdeklődésünkre. Elárulta, hogy még meg se nézte, hogyan követik egymást a versenyszámok a téli olimpián.

A várható phjongcshangi csapat Férfiak, 500 m: Liu Shaolin Sándor (az összetett rangsor 2. helyezésével), Liu Shaoang (5.), Burján Csaba (27.). 1000 m: Liu Shaolin Sándor (1.), Liu Shaoang (7.). 1500 m: Liu Shaolin Sándor (5.), Liu Shaoang (6.), Burján Csaba (22.) Nők, 500 m: Jászapáti Petra (20.), Keszler Andrea (23.). 1000 m: Jászapáti Petra (24.), Keszler Andrea (33.). 1500 m: Jászapáti Petra (14.), Heidum Bernadett (29.) Férfi váltó, 5000 m: Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Varnyú Alex. Női váltó, 3000 m: Bácskai Sára, Heidum Bernadett, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Keszler Andrea.

A női váltó már pénteken az elődöntőbe jutással, a férfiaké pedig vasárnap vált biztossá. Utóbbiakért nagyon kellett izgulnunk, ugyanis félő volt, hogy a magyarok kizárása után a döntőbe jutó kazahok legalább harmadikok lesznek a fináléban, de végül szerencsére sem ők nem teljesítettek jól (ötödikek lettek), sem pedig a nagy riválisok nem engedték a kazahokat maguk elé azért, hogy a mieinket, mint várhatóan erősebb ellenfelet kilökjék az olimpiáról.

„Akkor egy reális lehetőségnek tűnt, hogy a többiek összejátszanak ellenünk, azt éreztük, hogy az univerzum összefogott a kárunkra és ebből biztosan rosszul fogunk kijönni. De szerencsére nem így történt” – mondta Knoch Viktor, aki a váltó tagjaként negyedszerre készülhet téli olimpiára. Ennek apropójából kisfia „Az én édesapám négyszeres olimpikon” feliratú pólóban fogadta.

Liu Shaolin Sándor öccse, Shaoang Ádó elárulta, volt ünneplés Szöulban is. „Kicsit ellazultunk, elmentünk a csapattal egy karakoke bárba, jól éreztük magunkat.” A testvéréhez hasonlóan mindhárom egyéni számban és a váltóban is induló Ádó elárulta, többen is sírtak, amikor egyértelművé vált, hogy a négyes is indulhat februárban Koreában.

Hogy mindkét négyesünk ott lesz a Phjongcshangban, az nemcsak amiatt örvendetes, mert minden eddiginél több, tíz-tíz versenyzőnk utazhat (csapatonként egy-egy tartalékkal számolhatunk), hanem azért is, mert nemenként nyolc csapat vetélkedik, s ha sikerrel vesszük az elődöntőt, a legjobb négy közé jutva már bármi megtörténhet az érmekért folyó döntőben. 2010-ben egy ötödik hely már összejött a lányoknak, most ennél is feljebb érhetünk; a nők idén a vb-n ezüstöt, a férfiak bronzérmet szereztek.