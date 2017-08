Sós Csaba: Ezt az élményt soha nem fogom elfelejteni

Nos igen, ritkán perdülök táncra, most ez is megtörtént – Sós Csaba, az úszóválogatott kapitánya elégedett mosollyal válaszolt a szövetség sajtósának kérdéseire az indianapolisi junior-világbajnokságot követően.

A ritka mozdulatsort akkor mutatta be a tréner, amikor a 4x200-as férfi gyorsváltó célba csapott, egy századdal az amerikaiak előtt. – Az uszoda nagy része nekünk szurkolt, világcsúccsal vertük a házigazdát. Ezt az élményt soha nem fogom elfelejteni – tette hozzá Sós.

Nem ez volt a magyar csapat egyetlen fenomenális pillanata a magyar idő szerint kedd hajnalban véget ért viadalon. A mieink egészen lenyűgöző fejlődést mutattak be a korábbi évekhez képest: amíg a 2013-as és 2015-ös vb-n összesen négy ezüst termett a magyaroknak, addig most tizenhat éremmel (öt arannyal, nyolc ezüsttel, három bronzzal) zártunk. Az olimpiai számokat nézve a második, összességében a negyedik helyen végeztünk a táblázaton – a legjobb európai országként.

Az öt elsőségben a budapesti vizes világbajnokságon berobbanó Milák Kristóf négyből vette ki a részét (200 és 100 pillangó, 4x200-as és 4x100-as gyorsváltó), és lett a vb legeredményesebb versenyzője, míg Késely Ajna a 400 gyors aranya mellett 200, 800 és 1500 gyorson is második lett. Sós nem számított rá, hogy ennyi érmünk és elsőségünk lesz – a korábbi vb-kről még nem volt aranyunk –, és egy érdekes folyamatra hívta fel a figyelmet:

– Amíg a 90-es években a vegyes mellett háton és mellen voltak klasszis úszóink – Darnyi, Egerszegi, Rózsa, Güttler –, addig most gyorson fejlődtünk nagyot (hét úszónk is szerzett érmet, a szerk.). Viszont mindössze öt versenyző van a világon, aki a junior Eb-n, a felnőtt vb-n és most is úszott, ebből négy magyar. Nekünk nincs túl sok világklasszisunk, jól kell gazdálkodni az erejükkel, hogy minél hosszabb legyen a pályafutásuk.