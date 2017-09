Sós Csaba: Gyárfás volt az úszórendszerváltás MDF-je

Az úszókapitány úgy tudja, akár a TF is Csillebércre költözhet, noha a szakmai pletykák szerint Hosszú Katinkáé lehet a budai akadémia.

Sós Csaba, a Magyar Úszó Szövetség átmeneti vezetője csütörtökön a Digi sporttévé stúdiójában vállalkozott arra, hogy megfejtse, miért nem sikerült a sportágon belüli konszolidáció a kívülről jött elnöknek. Sós a kérdésre adott válaszában messziről kezdte, de válaszolt is.

„Több funkciót rám bízott, a szakmán kívül viszont mindent ő csinált. Nem szólt bele a munkámba, én sem az övébe, azt azért láttam, hogy az ő közege is speciális, olyan, amihez érteni kell” – érzékeltette, hogy az elsöprő többséggel leváltott Bienerth Gusztáv nem feltétlenül ismerte ki magát az úszóviszonyok között. Sós amondó, ő mindig teszi a dolgát és rengeteg örömét leli benne.

Hogy Bienerth távozásában mennyi szerepe volt korszakos, mintegy huszonnégy éven át regnált elődjének, Gyárfás Tamásnak, arra így felelt: „Gyárfás Tamás volt az úszás rendszerváltozásának MDF-je.”

Czene Attila és Wladár Sándor lehetséges úszószövetségi elnökségéről szólva szintén történelmi példát hozott. Amikor Lenint megkérdezték, Trockij vagy Sztálin, ő arra azt mondta, Trockij és Sztálin, úgy látja, most Czenével és Wladárral ugyanez a helyzet. Bármelyikük is jön, megítélése szerint nehéz dolga lesz, mert egyrészt messiásvárás van, másrészt górcső alatt van minden, harmadrészt pedig az új elnök számos folyó ügyet örököl, például peres eljárásokat is.

Masszívan tartják magukat a pletykák, melyek szerint egy bizonyos csillebérci úszóakadémia kiharcolása állhat Hosszú Katinka harcainak hátterében; Sós Csaba erre is reagált, szerinte vannak különböző verziók, ő olyat is hallott, hogy a Testnevelési Egyetem költözik egy új, csillebérci létesítménybe.