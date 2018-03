Sós Csabát meglepte Hosszú Katinka döntése

Sós Csaba szövetségi kapitányt meglepte, hogy a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka nem vesz részt a szerdán kezdődő debreceni úszó országos bajnokságon – írja az MTI.

A M4 Sport Sportreggeli című műsorában kedden a szakember kifejtette, ez már bizony hosszú kihagyás a klasszis versenyzőtől, ami sok kérdőjelet felvet a jövőre nézve. Azzal kapcsolatban, miszerint magánéleti válságuk ellenére férje, Shane Tusup marad a 28 éves úszó edzője, Sós Csaba megjegyezte: – Az elmúlt időszak azt bizonyította, hogy ketten együtt sikeresek, minden más megoldás komoly kockázat lenne.

A szakember kiemelte, valószínű, hogy Hosszú kihagyja augusztusban a glasgow-i Európa-bajnokságot, azonban vagy az októberi, hazai rendezésű rövidpályás világkupaversenyen, vagy a decemberi, ugyancsak rövidpályás világbajnokságon már visszatérhet.

– Szerencsére most már évente három-négy olyan megméretés van, ahol világosan látszik, hogy egy versenyző hol tart. Aki egyszer már feljutott a csúcsra, arról könnyebben elhisszük, hogy vissza tud oda jutni, mint arról, aki még nem volt ott – mondta Sós Csaba.

Hosszú Katinka a Molcsapat.hu oldalnak még szombaton elmondta : biztos, hogy Shane Tusuppal folytatják a közös munkát, és az is, hogy az idén mindenképpen változtatnak a felkészülési meneten. – Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az idei év viszonylag üres az úszásban, hiszen az augusztusi Európa-bajnokság a fő esemény, no meg természetesen a budapesti világkupa-verseny októberben – fogalmazott. Kitért arra is, nem okozott gondot neki, hogy szokatlanul hosszú ideig nem versenyzett, sőt kifejezetten szüksége volt egy kis feltöltődésre.

Hozzátette, hogy nem téveszti szem elől a 2020-as tokiói olimpiát. – Nekem Tokió azért nagy cél! Ráadásul imádok úszni, edzeni – szögezte le. – Ugyanakkor itt ez az év, van már 13 Európa-bajnoki aranyam, mi legyen a cél, megszerezni a tizennegyediket? Ez azért, valljuk be, nem jelent olyan erős motivációt.

Sós Csaba a 2012-ben Londonban olimpiai bajnok Gyurta Dániel távolmaradásáról is beszélt. A szövetségi kapitány azt mondta, hogy 28 éves sportoló egy váratlanul sikeres karrierbe kezdett – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának a tagja –, azonban az úszást még nem adta fel, de tudomásul veszi, ha egyszer befejezi karrierjét.

– Túl van már a zeniten, és nem vagyok benne biztos, hogy világversenyt tud még nyerni – jelentette ki.

Sós Csaba közölte, hogy a 120. országos bajnokságon – ahol 59 egyesült 385 versenyzője ugrik majd medencébe – nagyon erős lesz a mezőny, így több számban már a délelőtti előfutamok során jó teljesítményre lesz szükségük az úszóknak. – Kezd hasonlítani a magyar úszás arra, mint amivel nemzetközi szinten találkoznak – fűzte hozzá.