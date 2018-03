Spárga 97 évesen: Keleti Ágnes egy izraeli tv-show-ban is bemutatta tudományát

Január 9-én ünnepelte 97. születésnapját Keleti Ágnes, aki nem mondhatni, hogy otthonában (s pláne nem egy kórházban) tölti a mindennapjait, a január 11-i Az év sportolója gálán is ott volt például.

Ő legeredményesebb női olimpikonunk – 1952-ben egy arany-, egy ezüst- és két bronz-, 1956-ban négy arany- és két ezüstérmet szerzett a tornászok versenyében –, ám rendkívül közvetlen és vidám személyiség, bárkivel szívesen szóba elegyedik, s akár magától is arra tereli a szót, hogy még ma is le tud menni spárgába.

Ezt időnként bizonyítja is, azonban legutóbbi produkcióját Izraelben – ahol évtizedeken át élt és edzősködött, s tavaly rangos állami kitüntetést is kapott – tévénézők milliói láthatták. Az Israel’s Got Talent műsorában jó kis show-t kerítettek a mutatvány köré, aminél csak a zsűri és a nézők álmélkodása volt nagyobb.

Íme a 24.hu által közölt videó (aki csak a velejére kíváncsi, annak 2:20-ra érdemes tekernie):