Such György: Jöjjön a fizetési sapka

– Kilenc év után nem hosszabbították meg a bajnokság évente megújított névadó szponzori szerződését a Mollal. A cég tett le a korábbiaknál kedvezőtlenebb csomagot az asztalra, vagy önök kaptak visszautasíthatatlan ajánlatot az új névadó szponzortól, az Erstétől?

– Egyfelől az, hogy mindig csak egy évre szerződtünk, nem adott betonbiztos jövőképet a szövetségnek. A magyar hoki fejlődése révén egyre több szurkoló jár meccsekre, egyre nagyobb a társadalmi figyelem, egyre értékesebbé válik a liga is. Ezt a korábbi, Mollal kötött szerződés véleményünk szerint nem tükrözte. Miután ők világosan közölték, hogy nem akarnak változtatni az addigi feltételeken, nálunk pedig több lehetséges támogató is kopogtatott, ezért mi abban voltunk érdekeltek, hogy körbenézzünk a piacon. Az Erste minden tekintetben kedvezőbb ajánlatot tett le elénk.

– Az egy dolog, hogy pénzügyileg szeretett volna jobban járni az új szponzorral a szövetség, de az is létfontosságú volt, hogy hosszabb távú megállapodást kössenek?

– A helyzet az, hogy ha tovább emelkedik a liga értéke, akkor a hosszú távú szerződés nem a legjobb megoldás. Viszont ha úgy látjuk, hogy ez a komoly értéknövekedés nem egyik évről a másikra következik be, akkor a többéves megállapodás a kedvező, hiszen biztos alapot ad. Mindazonáltal a szponzori támogatás mértéke persze kiemelten fontos volt.

– Meg lehet tudni, hogy mekkora összegről beszélünk?

– Lehet tudni, de ez üzleti titok. Annyit mondhatok, hogy pénzügyi szermpontból is jelentősen kedvezőbb a szerződés, mint a korábbi.

– A Mol ugyan a júliusi szakításkor egy olyan hangvételű közleményt adott ki, mintha teljesen megszűnt volna minden kapcsolat a szövetséggel, de a válogatottat a vállalat még támogatja, ugye?

– Igen, december 31-ig szól a megállapodás velük, és annak minden pontját tartja is addig a szövetség.

– Friss hír, hogy licenrendszert állít fel a szövetség az Erste Ligában induló csapatok számára. A labdarúgó NB I-ben számos klub rendre megbukik az első rostán, és csak nagy nehezen tudják teljesíteni a feltételeket. Hokiban mire számíthatnak a csapatok?

– Akad olyan klub, melynek nagyot kell fejlődnie, hogy megfeleljen az elvártaknak, másnak semmilyen problémája nem lesz ezzel.

Korábban is felmerült már a licencrendszer gondolata, de azért nem sikerült azt bevezetni, mert nem volt elég pénz a sportágban, így a szövetség szankcionálni sem tudott volna igazán.

– Néhányat tudna mondani a licenc megszerzésének feltételei közül?

– Hogyne, ha nem haragszik, puskázom picit a papírokból. Az infrastrukturális követelmények között ott van például az optimális büfé üzemeltetése, a gólbíró, az eredményjelző, a normális hangosítás megléte vagy például az, hogy a mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető legyen a lelátó. A pénzügyi feltételek pedig arra szolgálnak, hogy a szövetség rálásson a klubok működésére, ne fordulhasson elő, hogy valaki idő előtt bedobja a törülközőt.

– Mint tette azt a Debrecen nemrégiben…

– ...így van.

– Látom a papírján a salary capet is a feltételek között. Komoly visszhangot váltana ki, ha a szövetég bevezetné amerikai mintára a fizetési sapkát, hiszen ez a rendszer más európai országok hokibajnokságaiban sem működik még.

– Nézze, ez egy terv arra, hogy a csapatok bértömegre fordítható költségeit egységesítsük. Arra, hogy a közeli jövőben ezt be tudjuk vezetni, nem látok sok esélyt, inkább vágyról van szó. Az lenne a célunk, hogy ne az döntsön, kinek van több pénze, amiből sztárokat igazolhat, hanem hogy egy megadott keretből ki milyen szakmai munkát tud elvégezni. Az EBEL-ben, az osztrák bajokságban komoly hibának tartom, hogy nagyjából már a bajnokság előtt le vannak osztva a végső helyezések. Világos, hogy ki lesz az első, meg a második, és ki lesz az utolsó. A hatalmas költségvetési különbségek miatt nem fordulhat elő, hogy a Salzburg a tabella végén zárjon, míg a Znojmo az elején. Ez egy idő után nálunk is probléma lehet, hiszen a néző azt mondhatja: minek menjek ki egy olyan meccsre, ahol nagyjából tudom, mi lesz a végeredmény. A fizetési sapka tehát az egyenlő verseny megteremtése miatt lenne igazán fontos, de az idei szezonban még biztosan nem lesz indulási feltétel.

– A jövőben viszont igen?

– Abszolút.

Jégfestés, mezek, M4

Csütörtökön sajtótájékoztatón mutatta be a magyar bajnokság új szponzori logójával ellátott mezeket a jégkorongszövetség. Az osztrák ligát is szponzoráló Erste Bank három évig biztosan támogatja a ligát, de plusz kétéves opció is szerepel a szerződésben. Az eseményen rövid videót is levetítettek arról, hogyan festették fel a cég nevét a Tüskecsarnok betonjára, és bejelentették, hogy elindult a bajnokság új honlapja, az Ersteliga.hu. A bajnokság a Debrecen csődje miatt kilenc csapattal rajtol szeptemberben: ASC Corona Brasov 2010, SC Csíkszereda, Dunaújvárosi Acélbikák, DVTK Jegesmedvék, EV Vienna Capitals (a farmcsapatával), Fehérvári Titánok, Ferencváros, MAC Budapest, Újpest. A bajnokság számos meccsét szinte biztosan közvetíteni fogja az M4 sportcsatorna.