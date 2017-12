Szenzáció a kézilabda-vb-n: a rettegett románokat kiejtették a csehek

Megszületett a németországi női kézilabda-vb eddigi legnagyobb szenzációja, hétfő este az alig jegyzett Csehország, amelytől már az is komoly eredmény volt, hogy a lengyelek előtt továbbjutott a csoportjából, a nyolcaddöntőben legyűrte Romániát, amely korábban csoportgyőztesként ment tovább.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

És amelytől a mieink tartottak is rendesen, különösen a tavalyi Eb-n elszenvedett nyolcgólos vereség után. Ezért is volt fontos, hogy az utolsó csoportmeccsen legyőzzék a cseheket, így a mieinknek a franciák, a cseheknek a románok jutottak az egyenes kieséses szakasz elején.

Látjuk az eredményt, azt persze véletlenül sem mondanánk, hogy érdemes lett volna a csehek ellen vereségre játszani.

A magyar válogatott simán kiesett a franciák ellen, a csehek pedig…

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Mint az NSO beszámolójában olvasható, az A csoportot a franciák és a spanyolok előtt megnyerő románok „jutalma” az volt, hogy a csehekkel találkoztak a 16 között. A meccs úgy kezdődött, hogy a románok világklasszisa, Cristina Neagu egymaga vitte a hátán a csapatát, sorozatban négy gólt lőtt (a szünetig pedig nyolcszor volt eredményes), de az eddig is masszív játékot bemutató csehek rendre válaszolni tudtak. A játékrész második felében aztán öt góllal ellépett Ambros Martín együttese (15–10), ami egyáltalán nem volt benne a játék képében.

Ezután a csehek emberfogással próbálták kivenni Neagut, aki így is igazi vezér volt a pályán, folyamatosan instruálta a társait vagy éppen ordított, ha valami nem tetszett neki.

A nem nagy létszámú, de annál hangosabb román tábor dobokkal felszerelkezve biztatta a csapatát, amely három gólt tudott megőrizni az előnyéből a szünetre (17–14).

A folytatásban a csehek nagy erőket mozgattak meg az egyenlítésért, és harmadik nekifutásra össze is jött (20–20). Közben Neagu fáradni látszott, három lövése sem jött be egyhuzamban, Martín időt is kért. Hiába kaptak sok kiállítást a románok, ismét ők kerültek háromgólos előnybe, a cseheknek maradt az üldöző szerepe. Az utolsó öt perchez érve ismét iksz lett az állás (25–25), izgalmas hajrá következett.

Marketa Jerabková révén a csehek kerültek előnybe, de hamar érkezett a román válasz. A 60. perc elején értékesítettek egy hetest a csehek, ráadásul emberelőnybe is kerültek, de Neagu szintén hetesből egalizált (ez volt a 13. gólja a meccsen), maradt azonban néhány másodperce a cseheknek, és ez pont elég volt arra, hogy a legvégén megszerezzék a győztes gólt (27–28)! A románok nehezen akarták elhinni, hogy elvesztették a meccset, a csoport negyedik helyén továbbmenő csehek viszont könnyes örömtánccal ünnepelték a negyeddöntőbe jutást.

A román válogatott élére tavaly kinevezett Ambros Martín volt magyar kapitány (és a Győrrel három BL-t megnyerő spanyol edző) a meccs után így fogalmazott: „A csehek okosan játszottak, soha nem adták fel, pedig szinte végig futottak az eredmény után. Talán túl motiváltak is voltunk a meccs előtt, és amikor láttuk, hogy nem tudjuk leszakítani az ellenfelet, idegesek lettünk.”