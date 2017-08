Szerb és montenegrói vízilabdasztárokat honosított Magyarország

Alex Giorgetti még csak kísérlet volt, Sasa Misic és Milos Milicic már nem biztos, hogy az lesz. A Miskolci Vízilabda Club két játékosa csütörtökön letette a magyar állampolgári esküt, így innentől magyarnak számítanak, ez alapján pedig, ha 366 napon át nem szerepelnek saját válogatottjukban (Misic montenegrói, Milicic szerb), akkor a magyar kapitány akár be is hívhatja őket a keretbe. Giorgetti ügye azért volt emlékezetes, mert a magyar felmenőkkel bíró, de olasz színekben játszó vízilabdázónak idén sportállampolgárságot kért a hazai szövetség – Märcz Tamás szövetségi kapitány javaslatára –, amit végül nem kapott meg a nemzetközi szövetségtől. Lett is volna haddelhadd, hiszen a játékosok egy része súlyos ellenérzéseket táplált iránta: Hárai Balázs lapunknak korábban arról beszélt, Giorgetti válogatott szidalmakat zúdított a mieink nyakába – magyarul – azokon a meccseken, amikor az olaszok megvertek bennünket.

A délszláv honosítottakról Bachner András, a miskolciak klubelnöke úgy nyilatkozott: mindketten évek óta Magyarországon élnek, Misic már öt éve, Milicic 2015-ben igazolt hozzájuk. A családjuk is itt él, jól beszélnek magyarul, és hosszú távon Miskolcon szeretnének letelepedni. Mivel aktívan hozzájárultak az idei bajnokságban elért 5. helyhez, és ezzel az Európa-kupában való induláshoz – először szerepelhet nemzetközi porondon az MVSC – így a vezetőség támogatta az állampolgárságuk megszerzését, majd a szövetség is ugyanígy tett. Az eskütételnél maga a polgármester, Kriza Ákos is jelen volt.

A szabályok szerint a magyar bajnokságban egy csapatban csak három légiós játszhat, a miskolciaknak pedig Alex Bowennel kiegészülve épp ennyi külföldi pólósuk van. Illetve csak volt, a honosítással az amerikai maradt egyedül, így akár új játékosokat is igazolhatnak a határon túlról. Bachner állítja, nem ez volt az eskütételük fő célja és mozgatórugója. (A közelmúltban felmerült, hogy a szabályt úgy módosítsák, hogy csak az számíthasson magyarnak, akinek állampolgársága van, és nem játszik más ország válogatottjában. Misicre ez egyelőre nem igaz.)

Milicic évekkel ezelőtt volt szerb válogatott, a Kragujevaccal Bajnokok Ligáját nyert. Misic centerposzton játszik, korábban a Ferencvárosban és a Debrecenben pólózott, 28 évesen sokszoros montenegrói válogatott. Barcelonában 4 éve vb-döntőt játszott ellenünk, de van Eb-ezüstje is. A pár hete véget ért vizes vébén is csobbant montenegrói színekben, így neki egyelőre hónapokat kéne várnia, ha szóba kerülne a magyar nemzeti csapatnál. Arról, hogy mennyi esélyük lenne magyar sapkában bemutatkozni, Hárai Balázst, a magyar válogatott első számú centerét szerettük volna megkérdezni, de ő annyit mondott érdeklődésünkre, hogy megvan az egészről a véleménye, de nem szeretné a nyilvánosság elé tárni.

Milos Milicic (b1) és Sasa Misic (b3) már magyar állampolgár Fotó: MVLSZ / Facebook

Decker Ádám sokkal bőbeszédűbbnek bizonyult. Az elsősorban bekként, de centerként is bevethető játékosnak markáns véleménye van a kérdésről. – Ahogy a Giorgetti-ügy is bizonyította, a magyar vízilabdában van annyi tartalék, hogy nincs szükség külföldi játékosok honosítására, így azt gondolom, hogy a fenti játékosok válogatott behívójára sincs sok esély – szögezte le, majd hozzátette:

A múltunkból, és a jelenlegi játékosanyagból kiindulva nem hiszem, hogy szükségünk lenne rájuk, de ez az én véleményem, a döntést mások hozzák meg.

A vb-arany- és ezüstérmes játékos szerint bekk poszton nincs hiány e pillanatban a magyar válogatottban. Igaza van, raja kívül Gór-Nagy Miklós, Hosnyánszky és Török Béla is remekül képes leradírozni a centereket. Centerben szerinte felmerülhetnek kérdések – ezzel minden bizonnyal Háraira gondolhat, aki egyelőre nekünk sem tudott biztos választ adni arra, hogy lesz-e még válogatott –, de úgy véli, az utánpótlás bő merítési lehetőséget nyújt.

A lényeg persze az, hogy mit gondol az egészről maga a kapitány. Märcz Tamást a tajvani Universiadén értük utol, csapatával épp a szerbek elleni sorsdöntő meccsre készült. Mint mondta, jelenleg csak az előttük álló megméretésre szeretne összpontosítani, így nem akar mondani semmit az ügyről. A jövő magyar válogatottjával kapcsolatos kérdésekről csak akkor nyilatkozik, ha hazatértek.