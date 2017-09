Szerbia–Magyarország percről percre

A magyar válogatott utoljára 1969-ben járt Európa-bajnokságon, ahol a csoportban a görögöket és a svédeket tudtuk megverni, így az 5-8. helyért játszhattunk. Miután az olaszoktól és a bolgároktól is kikpatunk, 8. helyen végeztünk. Ez most elképesztő bravúr lenne. Viszont akkor csak 12 csapat jutott ki az Európa-bajnokságra, míg most már 24.