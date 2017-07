Szilágyi Áron és Szász Emese első egyéni vb-aranyáért küzd Lipcsében

Boczkó Gábor csapatvezetőként van már jelen, Imre Géza a riói érmei óta inkább edző, mint versenyző. Vannak azért aranytartalékaink. Riportunk a magyar vb-csapatról, amely most is nagyon erős.

Csak egy ordítás számít, a diadalordítás – Churchillre hivatkozva állítja ezt Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány, aki a becenevét Joseph Fouchéról, a francia forradalom utáni rendőrminiszterről kapta. A ma kezdődő németországi hadviselés – a nyolc napon át tartó lipcsei világbajnokság – kapcsán beszélgettünk vele a magyar vívásban uralkodó állapotokról. A felszínen a korábbi évek látványos belharca, pengeváltásai után gyanúsan nagy a csend, ez minden remény szerint valóban a rend jele.

Volt idő, amikor veszekedések, ordibálások közepette készültünk egy világversenyre, aztán mégis nagy siker lett belőle, de olyan is, amikor nyugalom uralkodott, aztán semmi eredménye nem lett – hallottuk a kapitánytól, aki ugyan a háborút idézte, de a béke híve. – A túlzott uniformizálást nem szeretem, látom itthon néha az edzőtáborokban, hogy futballcsapatok csupa szürkében jönnek reggelizni, ez nekem militarista légkört jelent. Nagyon jó viszont a vívószövetség kezdeményezése, amely a világversenyeken megköveteli a küldöttségtől az egységes viseletet.

Egységesnek tűnő, erős csapattal vág neki Magyarország az év legnagyobb eseményének. Bár Boczkó Gábor már csapatvezetőként utazott Lipcsébe, Imre Géza pedig a riói érmei óta elsősorban edző és (könyvíró), nem versenyző, vannak azért még olimpiai érmeseink.

Szilágyi Áron kétszeres ötkarikás bajnok, de vb-n még nem jutott egyéni döntőbe; Szász-Kovács Emesének két korábbi vb-ezüst és -bronz után szintén csak egy célja lehet, és akkor ott van még Márton Anna, a vb-bronzérmes kardozótehetség – meg természetesen a csapataink is. Több mint százéves vívótörténelmünkből kiemelkedik a férfikard- és -párbajtőrcsapat, most ismét e kettő számít a legütősebbnek. Az egyik Szilágyi Áron (és a szezonban csillogó Szatmári András), a másik a riói bronzérmes Rédli András és Somfai Péter főszereplésével.

– Mi mindig csapatban gondolkodtunk, ez így volt Boczkó Gáborékkal is, a kapitány szokta mondani, hogy a csapatban van a nemzet ereje. Abból jöhet egy-egy jó egyéni eredmény is, mint három éve az Európa-bajnoki győzelmem, vagy két éve Imre Géza világbajnoki aranya – mondja lapunknak Rédli András, aki már tavaly átvette a legfontosabb pozíciót, a befejezőember szerepkörét Boczkó Gábortól.

– Élvezem ezt a pozíciót, idegileg, szakmailag stabil vagyok, a katonaság komolyabbá tett, pszichológus és gyógytornász is foglalkozik velem.

Az borzasztó érzés volt, amikor tavaly tavasszal az olimpiai kvótáról döntő világkupán ott ült Imre Géza a hátam mögött; utolsóként felmentem a pástra egy-két tus előnnyel, és innentől rajtam múlott, hogy ő kijut-e az olimpiára.Megfiatalított párbajtőrcsapatunk (Siklósi Gergellyel és Bányai Zsomborral) is érmet akar nyerni a vb-n, az elődöntőig Kínán és Dél-Korán át vezet az út, felettébb nehéz… Mint Rédli András mondja, a kardcsapatról biztosan sokan írnak majd, hiszen Fehéroroszországon és Iránon keresztül a legjobb négyig nyilván eljut. Ott meg…

– Szerintem az oroszok sem erősebbek nálunk – véli Szatmári András. – Akkor szoktunk jól szerepelni, ha Áronnak és nekem is megy a vívás.

Van már ezüstje és bronza is a csapatnak vb-ről és Eb-ről, persze hogy az arany a célunk. Mi más lehetne?

Mint a magyar szövetség honlapja beszámol róla: az egyéni versenyeket a „régi rend” alapján vívják majd, a verseny első két napján – szerdán és csütörtökön – mind a hat fegyvernem selejtezőit megrendezik, azaz a legjobb 64-ig jutnak el a jelentősen eltérő létszámú mezőnyök. A legutóbbi vb-t ugyan a világkupákon megszokott menetrend szerint (selejtező, majd másnap a 64-es tábla) vívták két éve, Moszkvában, de a nemzetközi szövetség a vb szabálykönyvét hivatalosan nem változtatta meg. Abban a „régi-új” szisztéma szerepel kötelező lebonyolításként, és a német szervezők természetesen a leírt verdikt szerint cselekedtek…

A hunfencing.hu úti élményeket is közöl, hiszen „valahogy” sikerült eljutni Budapestről a német városba:

„Csehországban megtanultuk megbecsülni a magyar útviszonyokat. A Brno és Prága közötti, legforgalmasabb cseh sztrádaszakaszon ugyanis egymást követték az útlezárások – és ebből következőleg a dugók. Azon pedig ezek után már nem is csodálkoztunk, hogy a prágai körgyűrűn ugyancsak lépésben haladtunk.

És miközben az úttorlaszok igencsak akadályozták a forgalmat – dolgozni egyetlen munkást sem láttunk…

Mindezek ellenére Boczkó Gábor – immáron csapatvezetőként és megbízott főtitkárként… – a szövetség kisbuszával hétfőn nem sokkal négy óra után begördült a lipcsei Seaside Park Hotel mélygarázsába, hogy előkészítse a küldöttség fogadását, a nagybusz pedig alig két órával később meg is érkezett. A hotel minden igényt kielégít, a városközpontban van (a Seaside név természetesen senkit se csapjon be, szállodaláncról van szó, és nem tengerpartról), mindössze két kilométerre az Arena Plazától, a verseny színhelyétől. Amely ugyancsak minden igényt kielégít… A precizitás németes ezen a téren is, máris minden elkészült, az akkreditációkat zökkenőmentesen átvehettük, ugyanakkor akinek rossz minőségű volt a fotója, azt a helyi szervezők nemes egyszerűséggel visszadobták… Három fényképarccal volt probléma, Gémesi Csanád, Somfai Péter és Szatmári András fejét, pontosabban portréját kellett lecserélni. Megtörtént.”

A lipcsei világbajnokságra – írja a hazai szövetség honlapja – 119 ország 875 vívója nevezett. Utóbbi szám nem tekinthető rekordnak, ennél a moszkvai, olimpiai kvalifikáló vb-n, 2015-ben valamivel többen indultak (892-en). Viszont, ami a sportág szempontjából még fontosabb,

a 119 részt vevő nemzet abszolút világcsúcs!

Ebben a tekintetben eddig Moszkva 108-cal tartotta a rekordot, és a tíz százalékos fejlődés újabb óriási eredménye a sportágnak, még ha nem is oly látványos, mint az olimpiai számok tizenkettőre emelkedése.

A jól ismert nemzetek mellett olyan országok sportolói is pástra lépnek majd, melyekről vívás terén a sportág legelvakultabb rajongói sem hallhattak. Ott lesznek Németországban – a teljesség igénye nélkül – Brunei, Guinea, Guayana, Málta, Namíbia, Nicaragua, Ruanda, Szamoa, Szíria, Türkmenisztán, Antigua és Barabados, Nepál, Bahrein, Togo, Burkina Faso, Líbia és Sri Lanka pengeforgatói is…

A lipcsei világbajnokságon részt vevő magyar válogatott. Férfi tőr: Dósa Dániel (Törekvés), Mátyás Bálint (Törekvés), Németh András (Honvéd), Hári Máté (FTC). Női tőr: Kreiss Fanni (UTE), Mohamed Aida (UTE), Lupkovics Dóra (Honvéd), Kondricz Kata (Honvéd, egyéni), Knapek Edina (Honvéd, csapat). Férfi párbajtőr: Somfai Péter (Honvéd), Siklósi Gergely (Honvéd), Bányai Zsombor (Vasas), Rédli András (Honvéd). Női párbajtőr: Szász-Kovács Emese (Vasas), Mihály Kata (Debrecen), Várnai Vivienn (Honvéd), Budai Dorina (Honvéd). Férfi kard: Szilágyi Áron (Vasas), Szatmári András (Vasas), Gémesi Csanád (Gödöllő), Decsi Tamás (KVSE). Női kard: Márton Anna (MTK), Katona Renáta (Vasas), Garam Nóra (MTK), Pusztai Liza (BVSC).

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.19.