Színhelyesen semmi sem jelenhet meg az orosz sportolókból a téli olimpián

Már több mint egy hónapja tudjuk, hogy semleges színekben versenyezhetnek a doppingbotrányban nem érintett orosz sportolók a februári téli olimpián (lesznek bő kétszázan), ám hogy mit is jelent pontosan a semleges megjelenés, arról a napokban is folynak az egyeztetések.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) december 5-i döntésekor tulajdonképpen csak annyi volt tudható, hogy az ötkarikás zászló alatt, „Olimpiai Sportoló Oroszországból” (OAR) megjelöléssel szerepelhetnek Phjongcshangban, s győzelmük esetén az olimpiai himnuszt játsszák le.

Ezt az Olimpiai Sportoló Oroszországból szöveget tartalmazó megjelölést használhatják a 2018-as téli olimpián

Ám a kérdés ennél jóval szerteágazóbb. Például néhány napja jelezték, hogy a bobokra festett piros szín megegyezik az orosz zászlóban találhatóval, így kénytelenek vörösebbre cserélni. Ugyanis december közepén előírták: ugyanazok a pantone árnyalatok kerülendők, amelyek a nemzeti zászlókon vannak, orosz szimbólumok helyett az OAR megjelölést és egy körívben leírt Olympic Athlete from Russia szöveget használhatnak, sőt, még azt is meghagyták, hogy a Russia (vagyis Oroszország) szó nem lehet nagyobb a többinél.

Kikötötték még, hogy az orosz címer helyére az olimpiai ötkarika kerül, hogy a különböző sportruházatok nem tartalmazhatnak kettőnél több színt és hogy minden elemet jóvá kell hagyatni a NOB-bal.

A legérdekesebb talán, hogy a Nike által szponzorált hokicsapat milyen mezben lép majd a jégre, bár egy múlt hónapban kiszivárgott grafika alapján már megvan a megoldás:

Герб РФ на новой форме сборной по хоккею заменен на силуэт игрока https://t.co/7z6gJII8Gc pic.twitter.com/ghXiEK2fuM — Р-Спорт (@rsportru) 2017. december 17.

Ebből is látszik, hogy a védjegynek számító kétfejű sast el kell felejteniük a mezről. Igaz, hogy tényleg ezt láthatjuk-e majd rajtuk, azt senki sem erősítette meg.

A megfelelő szimbólumokat tartalmazó tiszta kék egyenmelegítőjükre viszont már rábólintott a NOB, ennek fő érdekessége, hogy az a ZASport gyártja őket, amely nemrég váltotta az Orosz Olimpiai Bizottság megbízottjaként azt a Boscót, amely a NOB-tagok számára is ruházatot gyártott volna a koreai játékokra. Ám miután megregulázták az oroszokat, válaszul a Boscót is visszaléptették.

A felsorolt szankciók ugyanakkor csak a hivatalos delegáció tagjaira vonatkoznak, az újságírókra és a drukkerekre nem. Márpedig utóbbiból több ezer érkezik Koreába, Kangnungban nemzeti trikolórral feldíszített szurkolói házuk is lesz, a zászlókat pedig lobogtathatják a versenyhelyszíneken is. Már csak az a kérdés, ha valaki győz, s egy drukker ledob neki egy lobogót, s a sportoló kézbe veszi, netán a dobogóra is azzal áll fel, ahhoz mit szól majd a NOB.