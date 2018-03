Szlovákiába távoznának a legjobb magyar csapatok

Újabb magyar csapatok követhetik külföldre a magyar klubhoki zászlóshajóját, a Fehérvár AV 19-et, de nem az osztrák bajnokságba. A Nemzeti Sport is írt róla a napokban, hogy a MAC és a Diósgyőr a szlovák Extraligába vágyik, ezt máshonnan is megerősítették nekünk. Viszont a hírre az Újpestnél is felkapták a fejüket, s előbbi kettőhöz hasonlóan ők is beadták a kérelmüket a szlovák szövetséghez. Valahol érthető a MAC Budapest és a DVTK törekvése, 2015 óta házi döntőt rendeznek egymás között a magyar bajnokságban, kinőtték a hazai versengést.

A három magyar élcsapat nem véletlenül dobbantana az északi szomszédhoz, sokkal erősebb az Extraliga az Erste Ligánál. A szlovákok 2018-as olimpiai válogatott keretébe például tíz játékos került be a hazai pontvadászatból, hat éve vb-döntőt játszott az elitcsoportban Szlovákia. Rendszeres Bajnokok Ligája-szereplő klubcsapatuk is van, melyről mi, magyarok csak álmodozunk.

A fenti hármasnak tehát óriási dobás lenne, ha bekerülne a szomszéd ligába. Úgy tudjuk, a MAC már évekkel ezelőtt beadta a kérelmét, hogy az osztrák ligában (EBEL) játszhasson, később a DVTK is így tett, de csak a fehérváriaknak sikerült a „felvételi”. Ezután mindketten Szlovákia felé fordultak, de odaát először nem fogadták őket egyöntetűen kitörő lelkesedéssel. Úgy tűnik, idén siker koronázhatja az erőfeszítéseiket, s ez jórészt a tavaly a magyar és szlovák élcsapatok szereplésével kiírt Visegrád Kupának köszönhető. Az extraligás Poprád, Érsekújvár, Zsolna és Nyitra saját bőrükön tapasztalhatták, hogy a magyar ellenfelek felveszik velük a versenyt – a döntőt a DVTK és Nyitra vívta.

Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Ennek révén az Extraliga névadó szponzorának, a Tipsportnak a vezetője, Richard Lintner a közelmúltban bejelentette, hogy két külföldi csapattal bővülhet a liga, s mivel a cég és a szöveség vezetőségében van átfedés, nem valószínű, hogy bárki szót emelne a magyarok érkezése ellen. Most már a szlovák és a magyar szövetségnek és a magyar kluboknak kellene megállapodniuk.

Információink szerint

a magyar szövetség (MJKSZ) szakmai bizottságában egyelőre nincs teljes támogatottsága a MAC és a DVTK országváltásának.

Ha ők lelépnek, értelemszerűen nagyon meggyengül a hazai bajnokság, és ez nemcsak a szövetségnek fájna, hanem bizonyosan az Erstének is. A bank tavaly júliusban lépett a Mol helyére főtámogatóként, s nem azért írta alá a szerződést, hogy egy évre rá a legerősebb egyletek távozzanak, s helyükön a farmcsapataikat küldjék jégre, ahogy teszi például a Fehérvár is (az MJKSZ versenykiírásában ez a kötelezettség szerepel, ha egy csapat külföldi bajnokságban indul). Most azt lehet látni, hogy a Fehérvár EBEL-meccsein megtelik a hazai csarnok lelátója, míg az Erste Ligában játszó Fehérvári Titánok összecsapásaira tizedannyian sem kíváncsiak. Előbbi mérkőzéseit így a tévé is szívesen adja.

A szövetségben van egy olyan elképzelés, hogy vidéki nagyvárosokat – Győr, Szeged – is bekapcsolnak a hokiéletbe, s az ő érkezésük új lendületet adhat a bajnokságnak. A liga színvonalát viszont ez nem feltétlenül fogja emelni. A diósgyőriek és a MAC viszont úgy látják, az ő fejlődésüket gátolja, hogy nincsenek komoly versenyre kényszerítve idehaza, és ha hokisaik erősebb sorozatban játszhatnak, az a magyar válogatott számára is kamatozna. A magyar szövetség a májusi kongresszusáig mindenképp dönteni szeretne az ügyben. Az UTE-ről jelenleg annyit tudni, hogy ők nem akarják itt hagyni az Erste Ligát, de ha a két nagy megy, akkor ők is velük tartanának. Persze az is súlyos kérdés, hogy ha mindhárom csapat lelép, a hat maradó (Csíkszereda, Brassó, FTC, Dunaújváros, Vienna Capitals farmcsapat) lát-e fantáziát a folytatásban.

Ha az MJKSZ rábólint az országváltásra, jöhetnek a „csatlakozási” tárgyalások a klubok és a szlovák szövetség között. Itt a szakmai feltételek teljesítése – ebben nem lehet akadály – mellett kemény anyagi elvárások is vannak.

Értesüléseink szerint a félmillió eurót is elérheti a nevezési díj, melyet a kluboknak kell előteremteniük.

Ez nem lesz egyszerű, de például Diósgyőrből azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nincs ok aggodalomra. Szerintük a szlovák hokibajnokság vonzereje megkönnyíti a szponzorkeresést mind itthon, mind külföldön. Hamarosan kiderül.