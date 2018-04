Szöllősi György egyetért az újságírók kidobásával

Narancssárga pufidzsekiben nézte a Puskás Akadémia–Videoton NB I-es meccset szombat délután Orbán Viktor. A találkozót megtekintette a díszpáholyban Mészáros Lőrinc és Hernádi Zsolt is (ők hosszasan beszélgettek is), valamint ifjabb Orbán Győző. Mindez a 444.hu cikkéből derül ki, ugyanis három munkatársuk is bejutott a mérkőzésre, és készítettek is néhány fotót. Amíg engedték nekik. Bejutásuk persze nem azért nagy szó, mintha telt ház lett volna (csak néhány száz néző lehetett jelen), hanem mert sajtósként nem engedi be őket a klub. Így jegyet vettek, úgy készítették a képeket. Egészen addig, amíg a biztonsági emberek érvényes jegyük ellenére ki nem vezették őket a stadionból.

Orbán Viktor miniszterelnök a 2016/17. labdarúgó OTP Bank-liga 25. fordulójában játszott Videoton FC–Vasas mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Nos, az ember ilyenkor azt gondolná, hogy a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke azonnal sarkára áll, és legalább annyit megtesz, hogy kiálljon a kidobott újságírók mellett. Ám Szöllősi György ehelyett egy Facebook-poszthoz írt bejegyzésében kifejtette, teljesen egyetért a biztonságiak lépésével, ugyanis sehol a világon nem divat az, hogy egy stadionban bárki felvételeket készíthessen. „De egy profi géppel, teleobjektívvel kattintgatni a lelátón sajtóakkreditáció nélkül? És utána közzé is tenni a képeket? Ilyesmit legfeljebb a 444 tehet meg, és csak Magyarországon…” – olvasható többek között az MSÚSZ-elnök bejegyzésében, aki arra egyébként nem adott választ az órákon át tartó posztcsatában, hogy a portál újságírói miért nem kapnak évek óta akkreditációt a Puskás Akadémia meccseire. (Halkan jegyezzük meg, amikor még Szöllősi volt Felcsúton a sajtófőnök, ő is megtagadta ezt.) Mint ahogy arra sem tudott válaszolni, hol van az leírva a házirendben, hogy a nézőnek érvényes jegy birtokában tilos fotózni a meccsen.

Mindenesetre jól mutatja a jogszabályokhoz való viszonyát az MSÚSZ elnökének, hogy kijelenti, a Kúria és minden más bíróság téved abban, hogy a tao közpénz lenne. Szöllősi úgy véli, a tao nem közpénz, hanem magáncégek adománya. Mondjuk nem ártana neki is elolvasnia az Európai Unió és a magyar kormány 2011-es megállapodását, amiben maga az Orbán-kormány mondta ki, hogy a tao igenis közpénz.