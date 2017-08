Szuperhétfőt hozhat a birkózó vb párizsi nyitánya

Rendkívüli magyar sikereket hozhat a birkózó-világbajnokság mai nyitánya, nem lenne ugyanis meglepetés, ha mind a négy szőnyegre lépő versenyzőnk éremért küzdhetne Párizsban. A 71 kilogrammos súlycsoportban a világ- és Európa-bajnoki címvédő Korpási Bálint ismét a csúcsra érhet, esélye van az éremre a 2009-es világbajnok Kiss Balázsnak (98 kg), az új súlycsoportjában (75 kg) májusban Eb-bronzérmet szerzett Lőrincz Tamásnak saját bevallása szerint is lesz keresnivalója, de még inkább öccsének, Lőrincz Viktornak (85 kg).

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az idei újvidéki Eb-n az első felnőttvilágversenyes aranyát begyűjtő ceglédi birkózót Sike András szövetségi kapitány is a csapat első számú aranyesélyesének titulálta, idén csak egy meccsét veszítette el. Lőrincz Viktor jó és sérülésmentes felkészülésről számolt be lapunknak, célját nem is titkolta: – Igazából idén mindenkit megvertem, aki számít az én súlycsoportomban. Úgyhogy ha a tudásom legjavát nyújtom, akkor igenis meg tudom ismételni az Eb eredményét. Egyértelműen az a cél, hogy feljebb lépjek a dobogón, mert vb-n eddig csak bronzérem jött össze nekem.

Állítja, az esélyesség nem nyomasztja: – Szerettem volna eljutni erre a szintre, tehát hogy ne úgy menjek ki egy-egy versenyre, hogy azt mondják, ott van az a gyerek, ha jó napot fog ki, talán hoz valamit, de ha nem, hát nem. Ha én is elvárom magamtól az eredményt, joggal várják el tőlem az edzőim is. Nem éreztem tehernek, sőt egyre jobban spannol, mert eddig bevált ez a módszer, s remélem, most is be fog.

Lőrincz Viktor a tavalyi olimpia négy éremszerzőjéből (birkózásban két bronzot osztanak) hármat is megvert egy júliusi lengyelországi versenyen, a Rióban őt bírói ellenszélben legyőző német Denis Kudlát is. – Vártam már ezt az összecsapást, nagyon szerettem volna revansot venni, és végre tiszta körülmények között birkózni. Azt kell hogy mondjam, hogy egy sima 3-0-s mérkőzés volt, igazából az olimpián is ugyanez lett volna a végeredmény, ha normális keretek között vagyunk – mondta, hozzátéve, hogy az igazi revans a vb-n való visszavágás lehetne.

És ha már a bírók: ugyan Lőrincz Viktor is úgy látja, a négy éremesély akár „szuperhétfőt” is hozhat, ám attól tart, valamelyikük meg fogja ezt szenvedni, és egy kritikus mérkőzésen nem nekünk ítélnek majd, hogy ne legyünk túlreprezentálva az érmekért folyó mérkőzéseken. Ám azt is kijelentette: – Ha megcsináljuk az akciókat, nem fognak tudni belenyúlni.

A szövetségi kapitány legalább két érmet remél, s bár ez már hétfőn meglehet, a szombatig tartó programban további tizenkét magyar érdekelt. A kötöttfogásúak második, keddi napján szereplő Torba Erik (59 kg), Krasznai Máté (66 kg), Szabó László (a gerincsérüléssel bajlódó Bácsi Pétert helyettesíti, 80 kg) és Lám Bálint (130 kg) közül utóbbi, az újvidéki Eb ezüstérmese juthat a legmesszebb. A szabadfogásúak versenyeiben a pénteki nap lehet erősebb, a májusban Eb-bronzot szerzett, június óta édesapa Veréb Istvánnal (86 kg) és a Eb-ezüst- és bronzérmes Ligeti Dániellel (125 kg) a programban, rajtuk kívül Molnár József (61 kg) szerepel még pénteken, illetve Lukács Norbert (65 kg) és Gulyás Zsombor (70 kg) pedig szombaton.

A szerda és a csütörtök a hölgyeké, ám Barka Emese vállműtéte után lábadozik, Sastin Marianna pedig anyai örömök elé néz, így csak hárman szerepelnek. Sleisz Gabriella (60 kg) tapasztalatot, Galambos Ramóna (55 kg) esetleg érmet szerezhet, miként a májusi Eb-n a döntőig jutó Németh Zsanett is, aki a 75 kg-s kategóriához rendre öt-hat kilót fogyaszt. Igaz, az idén ezt megtette más célból is: a 23 éves tehetség júniusban érettségizett, s állítása szerint annyit tanult az előtte való héten, hogy leadott hat kilót…

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.21.