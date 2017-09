Ha az 1980-as moszkvai olimpia hátúszó olimpiai bajnokát MÚSZ-elnökké választják vasárnap, Sós Csaba marad a szövetségi kapitány, de Wladár Sándor óhaja szerint fejlesztenie kell magát nemzetközi tudással, ahogy az egész magyar úszósportnak is volna mit tanulnia például a Gyurta Dánielt edző Nagy Józseftől és Hosszú Katinkáéktól is. Szerinte nincs ma Magyarországon sportorvos, akit ha egy úszóedző mellé állítanának, segíteni tudna neki, ezen is változást sürget. A legesélyesebb úszóelnökjelölt korrekt viszonyt ápol Gyárfás Tamással, de Bienerth Gusztávnak is tulajdonít egy-egy jó ötletet. Egy közeljövőbeli újdonságot is elárult nekünk: taosportág lehet az úszás.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Látunk egy problémát. Vidéken a taopénzek vízilabda körüli megjelenésével a pályabérleti díjak jelentősen megemelkedtek. Ezeket csak nagyon nehezen tudják kifizetni a klubok. Megoldást kell találni erre, a vízilabda 3-4-szer akkora költségvetéssel működik, mint az úszás. Vannak beszélgetések, az egyik lehetséges megoldás reményeink szerint, hogy az úszás is bekerülhet a tao rendszerébe – fogalmazott.

Az interjú a Magyar Nemzet szeptember 21-i számában, majd teljes terjedelmében az MNO.hu oldalon is olvasható lesz.