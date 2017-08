Titok, hol vannak Hosszú Katinka riói érmei

Egy éve, augusztus 5-én nyitották meg a XXXI. nyári olimpiai játékokat Rio de Janeiróban, s a magyar csapat rögtön az első teljes versenynapon már két aranyéremmel állt Szász Emesének és Hosszú Katinkának köszönhetően. Ám nem az eredménylistát idézzük most fel (a memóriafrissítésben segít lenti grafikánk és a beágyazott videó), s nem is azt vezetjük le, hogy egy év alatt mi történt a dobogósainkkal, hanem az iránt érdeklődtünk náluk, hogy az érmük milyen utat járt be: hová került véglegesen, és feleleveníthető-e egy-egy érdekes eset a „tárgyi jutalommal” kapcsolatban.

A legnagyobb titkolódzás Hosszú Katinka érmeit övezi, a Rióban nyert három olimpiai aranyérmét és egy ezüstjét egy igen biztonságos helyen őrzi, és ezek mellett helyezte el a budapesti világbajnokságon szerzetteket is, elkülönítve minden más medáljától. Ennél többet azonban nem tudtunk meg, még azt sem, hogy Magyarországon, Svájcban vagy a Kajmán-szigeteken lenne-e érdemes keresgélnünk.

A tavaly nyáron szintén három ötkarikás aranyat bezsebelő Kozák Danuta sem sűrűn találkozik az érmeivel, egy banki széfben tárolja őket (a Pekingben és Londonban szerzettekkel együtt). Szabó Gabriella viszont – akivel Kozák kajak kettesben és négyesben is nyert Rióban – megkeresésünkre büszkén mondta, hogy minden nap köszön nekik.

– Vitrinben vannak a lakásomban, bár nem tudom, jól teszem-e, hogy ezt elmondom – viccelődött.

Hozzátette: az érmekhez járó lecsukott dobozokban vannak, mivel a védelem nélkül tárolt londoni aranya elszíneződött.

Ezüstérmeseink közül Imre Gézának érdekes módon körül kellett néznie a lakásában, hogy válaszolni tudjon, de aztán pontos leírást adott. – Egy pezsgő és a Magyarok az olimpiai játékokon című könyvön, a dobozban vannak. A többi a vitrinben található, de „ők” még néha jönnek velem iskolákba, előadásokra – közölte a párbajtőrvívó. A többes szám ugyebár arra utal, hogy az általa fehéraranynak keresztelt ezüst mellett a csapattal bronzérmes lett.

Társai közül Boczkó Gáboré Tapolcán „lelt nyugalomra”, a most már csak a szülei által lakott családi házban található nagyvitrinben, azon belül is kiemelt helyen, a 2004-es athéni ezüst mellett. Somfai Péter is vitrinben, s azon belül is a dobozában őrzi a bronzot, nagyon gondosan. – Bevallom, rettenetesen éremirigy vagyok, nem adom ki a kezemből, így az enyém teljesen jó állapotban van, szemben például a Gézáéval – utalt arra, hogy nemcsak „kollégája”, hanem sok más sportoló riói medálja is megkopott, illetve lepattogzott róluk a festék. (Egy májusi hír szerint mintegy száz sportoló jelezte, hogy kéri érmeinek a cseréjét, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elvileg közben is jár ezért a brazil szervezőknél.) Somfai azért hozzátette: gyermekei például „felpróbálhatták”, tehát azért nem csak az ő nyakában lógott a medál.

Márton Anita bronzérme a hálószobájában található üvegvitrin legfelső polcán van, a riói kabalafigura társaságában, Kapás Boglárkáénak viszont egy év után sem lett állandó helye, jelenleg a nappalijában van kitéve a könyvespolcra, de később, ha még több rangos érme lesz, szeretne egy impozánsabb helyet kialakítani nekik. A szintén úszó Kenderesi Tamás kapcsán pedig hiába fantáziálnánk arról, hogy elhíresült nyilatkozata miatt egy sajtbureszbe rejtette a bronzot, neki van vitrinje, amelynek közepére, jól látható helyre került a riói medál.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.05.