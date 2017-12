Tizenhét magyar is pozitív doppingmintát adott idén

Három hónapja részletesen írtunk a doppingvétségek miatt „vándoroló” olimpiai érmekről, a helyzet visszásságáról és arról, hogy volt olyan, aki az atlantai repülőtér Burger King gyorsétterme előtt kapta a kezébe a hét évvel a 2004-es játékok után neki ítélt ötkarikás aranyat. Igaz, akadnak, akik nagyobb tapsot kaptak: a 2008-as olimpia négy bronzát idén augusztusban a londoni világbajnokságon adták át a brit férfi-síkfutóváltónak, az ausztrálok gyaloglójának pedig külön ünnepséget rendeztek a melbourne-i régi kincstárépületben, amikor 2012-es ezüstjét 2016-ban aranyra „cserélte”.

„Nem lehet az idő kerekét visszaforgatva rekonstruálni egy ilyen eseményt, nagyon nem ugyanaz, amikor valakit az olimpia helyett évekkel később otthon tapsolnak meg, miután meghozza a postás az érmet” – fogalmazott lapunknak Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport (MACS) vezetője a jelenségről, amelyet azért hozunk újra elő, mert a héten kiderült: a februári téli olimpián a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ünnepélyes éremátadást szervez azoknak a sportolóknak, akik a 2014-es szocsi játékokon azért nem állhattak dobogóra, mert orosz sportolók doppingoltak. Thomas Bach NOB-elnök bejelentése szerint valamennyi érintettet meg fogják hívni Phjongcshangba, ott lehetnek a megnyitón is.

„A spanyolok súlyemelője, Lidia Valentín negyedikként végzett Londonban, de az első három kihullott előle – nyújtott betekintést Tiszeker. – Tavaly óta ő az olimpiai bajnok, de nyilván nem ugyanazt éli át érzelmileg. Pont ezért a NOB azt mondja, hogy ha egy csaló sportoltó kiesik, és újrarendeződik a végső eredmény, meg kell adni a kellő tiszteletet nemzetközi szinten is. Ezzel is akarja demonstrálni a NOB, hogy

személyes sértésként fogták fel a magas szinten megszervezett, kifejezetten a téli olimpia ellen irányuló támadást.

Négy aranyat elvettek az oroszoktól, az sok, és még nyilván nincsen vége.”

Ám a magyar sportolók 2017-es mérlege sem túl fényes, megtudtuk, tizenhét pozitív esetnél tartunk. Mivel a MACS csak lezárt ügyekről adhat hivatalos tájékoztatást, Tiszeker Ágnes csupán annyit árult el, hogy az érintettek egyike sem téli sportág képviselője, így phjongcshangi olimpikonjainkat nem kell féltenünk. „Még nincs vége az évnek, de már most minden idők legtöbb doppingeseténél járunk, ami úgy pláne sok, hogy olimpia utáni évben vagyunk. Hogy nagy vagy kis nevekről van szó, arról annyit mondhatok, hogy

egetrengetően nem rendezi majd át az olimpiai erőviszonyokat, amikor nyilvánossá válik, kik az érintettek.”

A téli játékokra készülőkön összességében több mint húszezer doppingtesztet végeztetett, illetve végeztet el a NOB, a semleges színekben versenyezni kívánó oroszokra az átlagosnál több ellenőrzés vár. Hazai doktorok nem látogathatják őket, mivel az Orosz Doppingellenes Ügynökség (Ruszada) a visszaélések miatt felfüggesztett státusban van, így különböző országokból érkező ellenőrök végzik a teszteket, a MACS munkatársai is kapnak ilyen megbízást. A jövő nyári labdarúgó-világbajnokságon leadott doppingmintákat sem a rendező Oroszországban elemzik, ám a vb-vel az orosz doppingbotrány annyiban is összeér, hogy a szervezőbizottságot úgy irányítja a miniszterelnök-helyettesi posztot is betöltő Vitalij Mutko, hogy őt mint volt sportminisztert minden ötkarikás eseményről kitiltották.

