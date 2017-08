Több NBA-klub is vitte volna Hanga Ádámot

Hosszas huzavona után a Barcelonához igazoló Hanga Ádám és menedzsere, Lóránt András interjút adott a Digi Sportnak, melyben a fizetése mellett szó esett az átigazolás körülményeiről is. Az idei szezonban az Euroliga legjobb hátvédjének választott, korábban a San Antonio Spurs által draftolt Hanga hangsúlyozza, azért is nagy szó ez a cím, mert amikor megérkezett korábbi csapatához, a Baskoniához, a védekezőmunkáját kritizálták leginkább. Ezt sikerült klasszis szintre fejlesztenie.

„Az utolsó két év álom-, az első kettő pedig rémálomszerű volt. Sérülten, rögtön egy műtéttel érkeztem a Baskoniához, és kiderült, hogy nagyobb a baj, mint gondoltuk. Az első évemben nem is játszattak sokat, a térdem továbbra is fájt, majd azt mondták, jobb lenne, ha új klub után néznék. Ezt meg is tettük, jött egy olyan év Avellinóban, amely nagyon jót tett nekem. Környezetváltozás, a családommal is nagyon jól éreztük magunkat, 36-37 perceket játszottam nyomás nélkül” – indokolta akkori klubváltását a magyar kosaras.

Az interjúban kitért arra, hogy a harmadik évét is úgy kezdte a Baskoniában, hogy nem lesz rá szükség, majd az új edző felhívta, hogy tíz percekre mégis bevetné védekezni, úgyhogy maradjon. Aztán nagyot fordult vele a világ.

„Már én könyörögtem, hogy cseréljen le, 38-40 perceket játszottam. Ebben az évben bejutottunk a Final Fourba, ami óriási élmény volt az avellinós szezon után. A tavalyi év csapatszinten nem volt annyira jó, de én egyénileg fejlődtem, és jobb szezont csináltam.”

Olyannyira jót, hogy a legnagyobb csapatok érdeklődését is felkeltette. Menedzsere elárulta, a Barcelona már korábban is kereste baszk klubját, de akkor nem engedték el Hangát. S nem csak a katalánok érdeklődtek. „Volt idén két NBA-klub, amelyben – a város sem rossz, bár ez az utolsó szempont – nagyon sokat játszhatott volna, de a felek nem jutottak közös nevezőre azt illetően, hogy melyik játékost, esetleg mennyi készpénzt tudnának érte adni, így nem lett az üzletből semmi. A Spurs pedig nem az a csapat, amely lemondana a játékosáról” – ecsetelte Hanga amerikai lehetőségeit Lóránt András.

Végül a sportoló a fizetésére is kitért: mint elmondta, nem a pénz motiválta, amikor a Barcelonát választotta, mert a spanyol adózási rendszer miatt a katalánoknál a korábbi bére mintegy harmadával kevesebbet fog keresni, mint Baszkföldön. Hangsúlyozta: a karrierje és a családja érdekeit nézve döntött a váltás mellett.

Hanga Ádám az átigazolást követően csatlakozhatott végre a magyar válogatotthoz, mely péntek délután 14 órakor megkezdi szereplését az Európa-bajnokságon Horvátország ellen.