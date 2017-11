Tornászlányok az erdőtűzben: a sport Weinstein-ügye

Bár eredendően nem a Weinstein-ügyhöz és a folyományaként felszínre került szexuális zaklatásokhoz kötődik, most érkezett el egy fontos pontjához a szintén amerikai Nassar-botrány. A sportorvos ugyanis szerdán bűnösnek vallotta magát.

Larry Nassar 1996 óta az Egyesült Államok tornászválogatottjának csapatorvosaként dolgozott, és a Michigani Állami Egyetemen tanított, ahol rendelője is volt. Bő egy éve vált nyilvánossá, hogy két korábbi sportoló szexuális zaklatással vádolja. Az egyetemről szinte azonnal kitették, csapatorvosi állása pedig már 2015-ben megszűnt – akkor még nem konkretizált – sportolói panaszok miatt.

A 2016-ban elindult lavina mára másfél száz áldozat jelentkezését hozta magával, ősszel már olimpiai bajnokokét is: októberben a 2012-ben csapatban aranyérmes McKayla Maroney a közismertté vált #MeToo (én is) hashtaget használva a Twitteren jelentette be, hogy Nassar tizenhárom éves korától többször is molesztálta. Akkori csapattársa, a 2012-ben talajon, 2016-ban pedig csapatban is győztes Aly Raisman egy szűk hónappal később követte. Most kedden pedig harmadik társuk, a Londonban és Rióban szintén három aranyat begyűjtő Gabby Douglas is előállt.

Gabby Douglas a Vanity Fair Oscar Party nevű rendezvényen, Beverly Hillsben 2017. február 26-án Fotó: Pascal Le Segretain / AFP

A 2012-ben a legjelentősebb versenyben, az egyéni összetettben is győző tornász további társait is biztatta, hogy lépjenek elő, ám azt nem akarta megosztani a nyilvánossággal, pontosan mi történt, mondván rendkívül fájdalmas esetekről van szó, és évekig arra tanították őket, maradjanak csendben. Mások vallomásaiból viszont megtudható, hogy Nassar az orvosi vizsgálatokat indokolatlan módon intim testrészeikre is kiterjesztette, és simogatta a mellüket.

Ezenkívül gyermekekről készült pornográf felvételek birtoklása miatt is felelnie kell, a Szövetségi Nyomozóiroda több mint harminchétezer képet és videót talált az otthonában, fejkamerával rögzítette például, amint egy medencében lányokat molesztál.

Az ügynek annyiban magyar szála is van, hogy Nassar az Erdélyből Amerikába települt Károlyi Béla és felesége, Márta által irányított, Houston közeli vidéki edzőközpontban, az amerikai női válogatott bázisán is dolgozott, s néhány érintett állítja: az amúgy is sokaknak lelki sérüléseket okozó, szigorú környezetben az orvos könnyebben követhette el a visszaéléseket, amelyek ellen féltek felemelni a szavukat. (Károlyiékat be is perelte valaki, azzal vádolva őket, hogy szemet hunytak a történtek felett. Károlyi Béláról ugyanakkor közismert, hogy a hetvenes-nyolcvanas években Déván többször is kezet emelt olyan világnagyságokra, mint a románoknak olimpiai aranyakat nyerő Nadia Comaneci vagy Szabó Katalin.)

Nassar sokáig tagadott, egészen mostanáig nem tett beismerő vallomást.

„Sajnálom, hogy ez, miként egy gyufaszál, amely erdőtüzet okoz, kontrollálatlanná vált” – fogalmazott.

Hozzátette: szeretné, ha gyógyulnának az érintettek sebei. A bíró erre azt válaszolta: pont erre képezték őt ki.

Larry Nassarra legalább huszonöt év börtönbüntetés vár.

