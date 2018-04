Törött csontokkal is vállalnák a meccset a magyar válogatott játékosai

Kissé sarkítva szinte egyetemi válogatottnak tartott edzést a Komjádi uszodában kedden ebédidőben Märcz Tamás, annyi fiatal pólós tempózott a vízben. A szövetségi kapitány a tavalyi vb-ezüstérmes csapatból hat játékost is kénytelen nélkülözni: az „aggastyánok” (Decker Ádám, Gór-Nagy Miklós, Hosnyánszky Norbert) távolmaradása érthető, Varga Dénes és Hárai Balázs idén nem kíván szerepelni a válogatottban, míg Erdélyi Balázs sérült. Hárairól a közeljövőben nyilatkozik arról, csobban-e még valaha a nemzeti csapatban, melyet Märcz a tavaly életre hívott Európa Kupa hétvégi, nyolccsapatos rijekai szuperdöntőjére készít fel épp. Csütörtökön a görögök, pénteken az olaszok, szombaton a spanyolok várnak ránk, majd jöhetnek a helyosztók.

Hárai hiánya kapcsán arról érdeklődtünk Bedő Krisztiánnál, milyen érzés megpróbálni pótolni olyan csillagokat, mint az olimpia után visszavonult Kis Gábor vagy Hárai Balázs. – Természetes, hogy nagy a tolongás a posztért, amikor két ilyen világklasszis nem áll rendelkezésre. Mezei Tamás és én is szeretnénk első számúak lenni, de mások is ugyanezt szeretnék, komoly a verseny – véli az egriek szőke óriása. Bedő a 2013-as világbajnok csapatban második számú center volt Hárai mögött, most neki kell vinni a prímet.

A cikk elején emlegetett csikók „egyike” a 19 éves Vadovics Viktor, akit korosztálya egyik legnagyobb ígéreteként tartanak számon. Rajta kívül négy 22 év alatti játékos is akad a keretben. Az ifjúsági világbajnok egyedül ücsörgött a lelátón, mikor magunkhoz szólítottuk a sajtófélórán, pedig lehet, hogy az új Madaras Norbertet tisztelhetjük benne. – Abszolút jól érzem magam, nincs nyomás rajtunk, fiatalokon az idős játékosok részéről, próbálunk felzárkózni hozzájuk. Fantasztikus, hogy ilyen sztárokkal játszhat együtt az ember – bókolt csapattársainak a szélső, aki a januári, spanyolok elleni Világliga-találkozón mutatkozott be a nagyok között.

Bár hívta az összes magyar élklub, maradt Miskolcon, ahol jövőre az egyetemre is beiratkozna. Ennyire előre azonban még nem, sőt nyárig se akart tekinteni. – Nem tudom, bekerülök-e az Eb-keretbe, de nekem most nem is erre kell összpontosítanom. A csütörtöki, görögök elleni meccsre készülök, majd a többire Rijekában. Aztán pedig megyek vissza Miskolcra, ahol legalább a tavalyi ötödik helyet meg akarjuk ismételni.

Bedő Krisztián Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

A kapitány a ferencvárosi Sedlmayer Tamást és a BVSC-s Kovács Pétert is hívta volna, de az Európa Kupára hónapokkal ezelőtt le kellett adni a keretet. Lapunknak kifejtette, egyelőre Angyal Dániel utazása is kétséges, ugyanis lázasan edzett kedden. Ennek ellenére minden meccset meg akarnak nyerni a szuperdöntőben is.

– Hogy milyen a motivációs szint a csapatban, arra példa, hogy az ujjtöréssel küszködő Erdélyi Balázs és az orrtörésből gyógyuló Német Toni is az mondta, hogy ha nagyon kell, törött porcikákkal is eljönnek

– ecsetelte.

A fiatalítást nem tartja nehézségnek, de kétségtelenül szükség lesz új taktikai húzásokra, hogy tartani tudjuk a lépést a világelittel. – Egy-két sztárjátékos kivált tavaly óta, erről nem én döntöttem. Az argentin válogatottnak se könnyű Messi nélkül, ahogy azt a spanyolok elleni 6-1-es zakó is mutatja. Rajtunk kívül csak Montenegró kezdett fiatalításba, a többi rivális keretében nem volt nagy változás. A folyamatot már tavaly elkezdtük volna, ha nincs a hazai vb. Reményeim szerint előbb-utóbb kinövi magát sok Varga Dumi, akik közül lehet majd válogatni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.04.04.