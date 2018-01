Tusup bérét megkapja Katinka „új edzője” is, ha lesz

Egyes sajtóhírek arról szólnak, hogy csütörtökön összeül Hosszú Katinka úszó és Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke. Lapunk megkeresésére a sportvezető azonban cáfolta a közelgő találkozó hírét, aminek az adna apropót, hogy az Iron Ladynek a hónap végéig szükséges leadnia edzője nevét a szövetségnek ahhoz, hogy a kiemelt edzői program szerint neki járó havi juttatást (havi 1 millió forint) folyósíthassák.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„A hétfői elnökségi ülésen átvettük a kiemelt edzők névsorát, ebben Hosszú Katinkánál továbbra is Shane Tusup neve szerepel” – adott helyzetértékelést lapunknak az úszóelnök. Wladár arról is beszámolt: az elnökségin rögzítették, hogy Hosszú Katinka február 1-je után is bármikor módosíthat edzője személyét illetően, a járandóságot az illetékes hivatal ezt követően átirányítja.

Sós Csaba úszókapitány egyébként kihirdette válogatási elveit a nyári glasgow-i Eb-re: védettek a tavalyi budapesti vébé döntősei (nyílt vízieknél 1.–6. helyezettek), a junior-vb érmesei és az ifi-Eb győztesei. A többieknek – számonként a két legjobbnak – a 2017-es világbajnokság 8. helyét érő időt kell megúszni.

A védettek névsora a kritériumok alapján a következő: Barta Márton, Bernek Péter, Cseh László, Gyurta Gergely, Holló Balázs, Hosszú Katinka, Kalmár Ákos, Kapás Boglárka, Kenderesi Tamás, Késely Ajna, Kozma Dominik, Lakatos Dávid, Milák Kristóf, Németh Nándor, Olasz Anna, Rasovszky Kristóf, Szilágyi Liliána, Verrasztó Dávid.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.17.