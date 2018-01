Újabb tornász vádolja zaklatással az amerikai sportorvost

Simone Biles négyszeres olimpiai bajnok amerikai tornász azt mondta, hogy őt is zaklatta Larry Nassar sportorvos.

A húszéves Biles – aki a riói olimpián öt érmet nyert, négyszer a dobogó legfelső fokára állhatott fel – hétfőn Twitter-oldalán számolt be arról, hogy már nem fél a történteket nyilvánosságra hozni, és ő is a „számos túlélő” egyike. A tízszeres világbajnok tornásznő a sportorvos magatartását „teljes egészében elfogadhatatlannak, undorítónak és gyalázatosnak” nevezte, különösen egy olyan személytől, akiről azt mondták neki, hogy „megbízhat benne” – írja az MTI.

Simone Biles a Twitteren arról is beszámolt: több oka volt annak, hogy nem akarta megosztani mindezt, de már tudja, hogy ami történt, nem az ő hibája volt.

Mint megírtuk, Larry Nassar 1996 óta az Egyesült Államok tornászválogatottjának csapatorvosaként dolgozott, és a Michigani Állami Egyetemen tanított, ahol rendelője is volt. Miután nyilvánossá vált, hogy két korábbi sportoló szexuális zaklatással vádolja, az egyetemről szinte azonnal kitették, csapatorvosi állása pedig már 2015-ben megszűnt – akkor még nem konkretizált – sportolói panaszok miatt.

A 2016-ban elindult lavina mára másfél száz áldozat jelentkezését hozta magával, ősszel már olimpiai bajnokokét is: októberben a 2012-ben csapatban aranyérmes McKayla Maroney a közismertté vált #MeToo (én is) hashtaget használva a Twitteren jelentette be, hogy Nassar tizenhárom éves korától többször is molesztálta. Akkori csapattársa, a 2012-ben talajon, 2016-ban pedig csapatban is győztes Aly Raisman egy szűk hónappal később követte. Most kedden pedig harmadik társuk, a Londonban és Rióban szintén három aranyat begyűjtő Gabby Douglas is előállt.

Larry Nassar Fotó: Jeff Kowalsky / AFP

Az ügynek annyiban magyar szála is van, hogy Nassar az Erdélyből Amerikába települt Károlyi Béla és felesége, Márta által irányított, Houston közeli vidéki edzőközpontban, az amerikai női válogatott bázisán is dolgozott, s néhány érintett állítja: az amúgy is sokaknak lelki sérüléseket okozó, szigorú környezetben az orvos könnyebben követhette el a visszaéléseket, amelyek ellen féltek felemelni a szavukat.

Az 54 éves Nassart decemberben a maximálisan kiszabható, hatvanéves börtönbüntetésre ítélték gyermekekről készült pornográf felvételek birtoklása miatt, és már megkezdte büntetésének letöltését. Nassar novemberben beismerte a többrendbeli szexuális zaklatást.