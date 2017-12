Újpest-szurkolók verték meg az MDF korábbi politikusát

Több embert bántalmaztak a csütörtöki Újpest–Fradi hokiderbi után – derül ki az egyik sértett, Almássy Kornél Facebook-bejegyzéséből. Az egykori MDF-es politikus jelenleg a Ferencváros jégkorongszakosztályának elnökségi tagja, de a mérkőzést a szurkolók között nézte végig. A találkozó után eljöttek a vendégszektorból, a parkoló autójukhoz sétáltak, és már majdnem elérték a kocsit, „amikor kiugrott a járdáról, a bokorból hat-nyolc újpesti »kemény csávó«, és »Mocskos fradisták vagytok!« kiáltással” hármukra támadtak.

Almássyt a szeme alatt ütötték meg, a másik két barátját szintén a fején érte az ütés, majd a földön fekve is kapott néhány rúgást.

Almássyék visszamentek a bejárathoz, és kissé emelt hangon kérték a rendőröket, „ahelyett, hogy a vendégszektor bejáratánál álldogálnának – (ott legalább 15-en álltak, és a stadion mellett is voltak jó páran…), talán kísérjék már el a Fradi-szurkolókat az utcán”.

A posztban arra is kitért, hogy a meccsen telt ház volt, néhány Újpest-ultra kijött, a Fradi-tábor viszont hokitörzsszurkolókból, szülőkből, diákokból állt. Az újpesti polgármester és alpolgármester, amint értesült az eseményről, rögtön elnézést kért és sajnálatát fejezte ki – tette hozzá.

„Az Újpest szakosztályvezetésével kifejezetten jó viszonyt ápolunk, őket arra kérjük, a rendezőknek és a rendőröknek jelezzék, hogy másfajta biztosításra van szükség az ilyen meccseken! A mieinket pedig arra kérem, hogy jöjjenek január 5-én minél többen a visszavágóra, amely azonban csak a pályán legyen visszavágó, zúgjon a Hajrá, Fradi!, de a pályán kívül ne akarjunk revansot venni!”

Wintermantel Zsolt, Újpest polgármester hivatalos Facebook-oldalán reagált az eseményekre:

„Tegnap este, magabiztos játékkal, fölényesen legyőztük az FTC jégkorongcsapatát. Eddig a jó hír. Sajnos. Szólhatna tovább is, ragozhatnánk, elemezhetnénk. De nem lehet. Hat-nyolc, nevezzük csak »izéknek», ugyanis elrontotta az egészet. A meccs vége előtt megtámadtak három FTC szurkolót. Hogy kettő közülük az egyetem óta barátaim, a történet szempontjából nem fontos. Hogy az egyikük az FTC jégkorong szakosztályának korábbi elnöke, most elnökségi tagja, az erőszak szempontjából nem fontos, de mégis lényeges (ugyanis köztudott, hogy a két vezetés kifejezetten jó viszonyban van). Szerencsére jól vannak, most beszéltem Kornéllal.

Nem írom, hogy szurkolói összetűzés volt, mert aki egy győztes meccs vége előtt kimegy lincselni és nem a csapatot köszönti, az nem szurkoló. Hívhatja magát annak, de egészen biztosan nem az. A tegnapi baromságukkal egy egész szakosztályt, a 132 éves klubunkat, az utánpótlás srácait és szüleiket, az edzőket és minket szurkolókat aláztak meg ezzel.

Tudom, hogy volt már ilyen fordítva is. Én is szaladtam, mi több, menekültem az Üllőin foci után, vagy a Kisstadionnál hoki után kamaszkoromban, sokszor. De ez nem lehet magyarázat. Az ilyen csak újabb és újabb erőszakot szül. Értelmetlenül. Olvasom, hogy már revansot ígérnek. Pedig Kornél is egyértelműen fogalmazott. Én is megerősítem, ilyen telt házas Újpest-FTC meccsekre van szükség, erőszak nélkül.

Srácok, akik tegnap két-háromszoros túlerőben, oly nagyon erősek voltatok, gondoljatok bele, amit tettetek az fordítva így néz ki: hat-nyolc magából kivetkőzött, magát FTC szurkolónak tartó »izé«, levadászta Ancsin Janit. Ugye sz@rul hangzik. Helyettetek is bocsánatot kérek! Hajrá Lilák és csak az Újpest!”