Válogatott-fejtágító PowerPoint-előadásból

Harmincnégy nappal a budapesti divízió I-es világbajnokság rajtja előtt már kezdik „megtalálni” a magyar férfiválogatott hokisait az újságírók, kedden is sorban álltak értük a tüskecsarnokbeli edzésük előtt. Mi Benk Andrást és Stipsitz Bencét ültettük le beszélgetni. A vb-ellenfelek erőssége mellett többek között arról is faggattuk őket, hogy megy a stílusváltás a válogatottnál. Majoross Gergely, a válogatott másodedzője a közelmúltban ugyanis megosztotta velünk: jelentős taktikai, stílusbeli változás várható.

Teljesen más munkát kér tőlünk a finn szövetségi kapitány, mint korábban Rich Chernomaz, de működik az új stílus – vázolta az újpesti csatár, Benk. A szapporói és a krakkói feljutást is a csapattal megélő harmincéves játékos mondandóját annyival egészítette ki a nála kilenc évvel ifjabb Stipsitz, hogy a korong megtartására épülő játék során máshol kell ütközniük, s másképp kell mozogni is.

– A korábbiakkal ellentétben nem dobáljuk be rendre a pakkot az üres területekre, birtokolni próbáljuk, még a saját térfelünkre is visszahozzuk az új támadás építésekor. Ez a taktika más típusú játékosokat igényel. A jégen lévő öt embernek nagyon összeszokottan kell mozognia együtt – így Stipsitz. Kérdésünkre elárulta, régi csapatánál, a Cedar Rapids RoughRidersnél abszolút a Chernomaz-féle amerikai játék dominált, míg jelenlegi klubjában (Fehérvár) keveredik a két stílus, mivel az osztrák ligában sok az észak-amerikai légiós a csapatokban.

Kettejük elmondása alapján az új módi technikásabb, gyors jégkorongozókat igényel, a szükséges játékelemek elsajátítása pedig időt. Meglátjuk, az eddigi két teszttorna és a bő egy hónapos felkészülés – barátságos meccsekkel tűzdelve – elég lesz-e ehhez.

Az április 22-én kezdődő vb-n szereplő ellenfelek közül mindketten Szlovéniát és Kazahsztánt emelték ki. Előbbi az elitcsoportból pottyant ki, s egymás után két olimpián is járt, a közép-ázsiaiak pedig összeszokottságuk miatt veszélyesek.

– A kazahoknak van egy KHL-es klubcsapatuk, ahol együtt játszanak folyamatosan, ez rengeteget számít – magyarázta a Fehérvár hátvédje. Stipsitz az orosz bajnokságban edződő Barisz Asztanára célzott, a tavalyi 22 fős kazah vb-keretből csak hárman nem itt jégkorongoznak. Benk viszont kiemelte, az elmúlt néhány vb tapasztalata alapján harcban lehetünk a két feljutó helyért, de akár a kiesés réme is fenyegethet (egy csapat búcsúzik).

– A felfelé kilógókat is meg lehet verni, ahogy ezt bizonyítottuk többször is a múltban, de a gyengébb is elkaphat akár minket is