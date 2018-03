Vége lehet a mosolyszünetnek Hosszú Katinka és férje között

Hosszú Katinka fél év után férjével közös mosolygós képet posztolt a Facebookon és az Instagram-oldalán is csütörtökön. Az angol nyelvű szöveg („You and me against the World”) szerint együtt küzdenek a világ ellen, egymásért. Az úszónő legutóbb a debreceni országos bajnokságtól lépett vissza. Kérdés, hogy a nagy mosoly a múlt héten tisztázott szakmai együttműködésen túl házasságukra is vonatkozik-e.

A bajnokságtól távol maradás Sós Csaba szövetségi kapitányt meglepte, mivel az szerinte már hosszabb idejű kihagyásnak számít. Ugyanakkor megérti a háromszoros olimpiai bajnok döntését, hiszen az elmúlt időszak már igazolta sikerességüket.

Hosszú Katinka szombaton a Molcsapat.hu-nak nyilatkozta, hogy bár nehéz időszak áll mögöttük, a magánéleti krízis után megpróbálják az adott helyzetből a legtöbbet kihozni.