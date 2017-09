Végre meglehet az első érmünk a budapesti cselgáncs vb-n

Összefoglalva itt jelezzük, hogy ki hol áll éppen:

Tóth Krisztián (90 kg): a legjobb 32 közé jutott, amerikai ellen küzd a legjobb 16-ért.

(90 kg): a legjobb 32 közé jutott, amerikai ellen küzd a legjobb 16-ért. Vér Gábor (90 kg): nem jutott a legjobb 32 közé.

(90 kg): nem jutott a legjobb 32 közé. Gercsák Szabina (70 kg): a legjobb 32 közé jutott, egy francia ellenfél jön a 16-ért.

(70 kg): a legjobb 32 közé jutott, egy francia ellenfél jön a 16-ért. Erdélyi-Joó Abigél (78 kg): a legjobb 16 közé jutott, egy kubai ellenfél vár rá.

(78 kg): a legjobb 16 közé jutott, egy kubai ellenfél vár rá. Salánki Evelin (78 kg): nem jutott a legjobb 16 közé.

Pontos eredmények és ágrajzok itt.

Tóth Krisztián már a legelsők között szerepelt, mivel a sorsolás miatt neki a legjobb 64 közé kerülésért is meccselnie kellett. A dominikai Robert Florentinóval nem annyira gyűlt meg a baja, sokkal inkább a szeméből kieső kontaktlencsével. Ellenfelét kétszer is megintették már, de 15 másodperccel a vége előtt elért egy vazarit Tóth, amivel meglett a győzelem. A következő körben egy eddig pihenő tádzsikisztáni versenyző vár rá.

A 78 kilós nők alapból 32-es tábláról indultak, az elsőként tatamira lépő Salánki Evelin azonban ott is ragadt, a kanadai Ana Laura Portuondo Isasi egy vazari után két és fél percet követően egy ippont is elért ellene, ami győzelmet ér. Aztán viszont jött Erdélyi-Joó Abigél, aki biztosan verte portugál ellenfelét, már vezetett egy vazarival, s a végén le is léptették Yahima Ramirezt. Kétszeres Európa-bajnokunk elmondta, általában mindig intésekkel nyer a portugál ellen, de örül, hogy most a dobás is sikerült. Nehéz kubai ellenfél vár rá a legjobb nyolcba kerülésért.

A női 70 kg versenyeit is ma bonyolítják le a Papp László Budapest Sportarénában, itt Gercsák Szabina az érdekeltünk. A mindössze 21 éves dzsúdós ellenállást nem tűrően küzdött a kazah Zere Bektaskyzy ellen, öt vazarit érő dobást is bemutatott, ebből ugyan egyet elvettek a bírák, de 4-0-ás győzelme az első körben így is tekintélyt parancsoló. Lapunknak győzelme után elmondta, nagyon izgul, mert mégiscsak hazai vb-n szerepel.

Mielőtt Vér Gábor is bemutatkozott volna, jött újra Tóth Krisztián egy tádzsikisztáni dzsúdós ellen, a 32 közé kerülésért. Komronshokh Ustopiriyonnal aranypontra menő küzdelmet vívott, de abban hamar meglett egy vazari. „Ki-ki meccs volt, nagyon sokat adott a hazai közönség, hogy a golden score-ban meg tudtam csinálni egy fordított válldobást” – mondta Tóth, aki elárulta, volt egy nagyon rövid agyrázkódása is, amikor „egy pillanatra elment a kép”.

Fél 12 is elmúlt már, mire Vér Gábor meccse jött, egy kubai ellen aranypontig ment a küzdelem, még intés sem született addig, ott viszont hamar elért egy vazarit Ivan Felipe Silva Morales, s ezzel a Honvéd 25 éves dzsúdósa helyzetlenül, a legjobb 64 között zárt.