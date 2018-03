Veszélyben az Iron Lady vegyesúszótrónja

Elterjedt vélemény a Hosszú Katinkát védő körökben, hogy az Iron Lady lelkére vigyázni már csak azért is nemzeti érdek, mert ő az egyetlen magyar sportoló, akinek józan emberi számítás szerint biztosan a nyakába lehet akasztani egy vagy két tokiói olimpiai aranyérmet (200/400 méteres vegyesúszás). A kajakosok „kismamakontingensével” jelenleg igen bizonytalanul lehet számolni – a Rióban csúcsra érő három egység tagjai közül mindössze Szabó Gabriella nem babázik a két olimpia között –, a többi sportág pedig, amelyben rendszerint aranyesélyünk van – mint például a vívás –, sokkal kiszámíthatatlanabb az úszásnál.

Ezért is volt intő jel február végén, amikor egy a nemzetközi versenyek szempontjából alig mérvadó számban (400 yard, vagyis 365,76 méter vegyes) az amerikai Katie Ledecky egy századmásodperccel megdöntötte Hosszú Katinka amerikai egyetemi csúcsát (3:56,54).

Figyelembe véve, hogy Ledeckyt eddig csak gyorsúszóként ismerte a világ – abból is a középtávok ászaként –, bizony van mitől tartanunk Katka előre kiosztott tokiói aranyával, aranyaival kapcsolatban.

Hogy a két úszó várható tokiói esélyeit belőjük, először is fel kell tennünk, hogy a különböző úszásnemekben is egyre figyelemreméltóbb időeredményeket produkáló amerikai és a magyar szupersztár valóban összecsap Hosszú Katinka fő számában, 400 vegyesen. Addig azonban kettejük csaknem azonos rekordidejéből tudunk kiindulni, amelyet hosszról hosszra összevetett a Swimswam.com amerikai úszószakportál, nem kicsit reménykedve abban, hogy az ő gigasztárjuk „rendes” 400 vegyesen Hosszú más rekordjainak is a nyomába ered.

Nos, az 50 yardos medencében lezajló Federal Bay-i viadalon pillangón az amerikai 43 századdal kullogott a 2012-es Hosszú Katinka mögött, amelyet az úszásnem 100 yardjához érve négy századra faragott. A hát első 50 yardján további két századot javított, fél távra pedig már fél másodperces előnyben volt. Mellen a magyar olimpiai bajnok „visszavette a vezetést” – ez a résztávja egy teljes másodperccel rövidebb volt, mint a vegyessel most ismerkedő Katie Ledeckynek –, hogy aztán a gyors utolsó 50 yardján fél másodperccel, hatalmasat hajrázva adja át Hosszú Katinka rekordját a múltnak.

A két időeredmény megszületésének körülményei ráadásul nem feltétlenül hízelgők számunkra. Ledecky ugyanis egyelőre abszolút kísérletezési fázisban van, vegyesúszásban 200 és 400 méteren több mint 10 másodperccel lassabb idővel bír (2015–2017-es eredményei alapján), mint az Iron Lady érvényben lévő (2016-os) világcsúcsa. Másrészt

másfél évre vagyunk a következő vizes világbajnokságtól, két és félre pedig a tokiói olimpiától, tehát még csak csúcsformában sem kell lennie az amerikai csillagnak. Hosszú Katinka 2012-ben ugyanakkor két hónapra volt az Európa-bajnokságtól és négyre az olimpiától, tehát elvileg bombaformában volt,

még ha a londoni finálé balul sikerült is neki, ott csupán a negyedik helyen csapott célba.

Hogy most komolyra fordul Katie Ledecky kalandja 400 vegyesen, azt az is indokolhatja, hogy amióta részt vesz felnőttvilágversenyeken (2013), a tavalyi vizes vb-n kapott ki először egyéni versenyszámban, tizenötből tizennégyszer nyert.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.19.