Vettel behúzta, Ricciardónak korán járt a kürtőskalács

Az utóbbi hetekben gyengélkedő Ferrarik az első sorban „találták magukat” a 32. Magyar Nagydíj rajtjánál, ráadásul Sebastian Vettel a szombati időmérőn megdöntötte Rubens Barrichello 2004-es pályacsúcsát is. A második helyről induló csapattársa, Kimi Räikönnen mögött azért felsorakoztak a Mercedesek (Valtteri Bottas, Lewis Hamilton sorrendben) és a Red Bull-autók (Max Verstappen, Daniel Ricciardo).

hirdetés

hirdetés

hirdetés

De a rajtrács utolsó előtti helyéről is be kell számolnunk: úgy került oda a Williams-Mercedes színeiben Paul di Resta, hogy csak televíziós szakkommentátorként érkezett Magyarországra, ám – a 2009-es futamon fejsérüléssel járó balesetet szenvedett – Felipe Massa rosszul érezte magát a szabadedzések során, legyengült, így a helyére beugrott a tesztpilótaként funkcionáló brit versenyző.

„Ha nem látja, mi történik mögötte, maradhatna a kommentátorkodásnál” – kapta meg később Räikönnentől,

aki így fejezte ki a rádión, hogy úgy érezte, feltartotta lekörözésekor. (Di Resta aztán a 63. körben kiesett.)

A Ferrarik a rajt után is az élen maradtak, a Mercedesek pedig tapadtak rájuk, egyedül Ricciardo jött ki rosszul a startból, akit Verstappen lökött meg defektet, s így kiesést érően. A Hungaroring 2014-es győztese mérges is volt csapattársára, egyedül annak örülhetett, hogy kedvenc magyarországi, a pálya mellett is árult ételét, a kürtős kalácsot előbb magához vehette, hiszen az csak a verseny után engedélyezett számára.

A 70 körös verseny a meleg levegő és az ezzel járó meleg aszfalt okán a szokásosnál több kerékcserét hozott, ám az előzések száma a Hungaroringen megszokott volt, vagyis elenyésző. Így aztán az élen nem történt változás, Hamiltont hiába engedte maga elé Bottas, hogy nyomja le Räikönnent, ez nem sikerült, így a végén visszaadta a dobogós pozíciót a finnek a brit. Verstappen mögött pedig Alonso lett a hatodik, aki nyugágyból figyelte a pezsgőzést. Vettel negyedik idei győzelmét ünnepelhette, összesítésben 14 ponttal vezet Hamilton előtt.

Folytatás augusztus 27-én a Belga Nagydíjon, a Magyar Nagydíj számára pedig még legalább 2026-ig. Sőt, Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter szombaton a helyszínen közölte, hogy a még távolabbi jövő érdekében három részletben, 35 milliárd forintért fogják fejleszteni a Hungaroringet.