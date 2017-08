Milákék világcsúccsal verték az amerikaiakat a juniorúszó-vb-n

A magyar ifjúsági úszóválogatott – amely a korábbi két szereplésén nem szerzett első helyet ilyen világeseményen – halmozza az érmeket Indianapolisban, a junior-világbajnokságon. Szombatig két arany, négy ezüst és egy bronz, így nézett ki az eredménysorunk, vasárnapra azonban újabb medáliákat akasztottak a mieink nyakába.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A 4×200-as férfigyorsváltó a szövetség honlapjának tudósítása szerint szombat délelőtt még a Kalmár Ákos, Barta Márton, Lakatos Dávid, Holló Balázs összeállításban juttatta be a csapatot a döntőbe – az ötödik helyen. A magyar idő szerint vasárnap hajnali fináléban három helyen is változott a négyes: Németh Nándor, Milák Kristóf és Márton Richárd érkezett Holló mellé. A magyar csapat iszonyatosan nagy csatát vívott az oroszokkal és az amerikaiakkal. Németh ugrott be utoljára, és amikor célba csapott, mindössze egy századmásodperccel, de mi voltunk előrébb, nem az amerikaiak, így világbajnok lett a magyar váltó. Mindezt úgy, hogy hazai pályán verte meg az Egyesült Államok válogatottját 7:10,95-es új juniorvilágcsúccsal – ami egészen döbbenetes.

Mivel 20 perccel korábban Németh még 50 gyorson döntőzött, ezért orvosi ellátásban kellett részesíteni, az éremátadáson sem tudott ott lenni. Utólag kiderült, minden rendben, nem sokkal később már a levezetőköröket rótta.

A sokszoros junior Európa-bajnok Késely Ajna 400 gyorson aranyesélyesként indult, és be is váltotta a reményeket. Szinte végig több mint egy testhosszal vezetett a mezőny előtt, és sima győzelmet aratott, így megnyerte a magyar csapat negyedik aranyát is.

A vb-ből két nap maradt hátra – továbbra is élnek a magyar éremesélyek.