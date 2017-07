Világbajnoki aranyra készül Kenderesi Tamás

Magabiztosabb lett a riói olimpián elért bronzérem (200 m pillangó) óta Kenderesi Tamás, akivel a HVG online oldala készített interjút. De rögtön egy érdekes tapasztalattal folytatja:

– Sajnos úgy alakult, hogy ott kellett átélnem, milyen egy ekkora versenyen úszni. Ha elindulhattam volna 2015-ben Kazanyban a világbajnokságon, akkor több tapasztalattal érkezem Rióba, és akkor talán... de nem is akarom folytatni – fogalmaz az úszó, aki most már viszont ezzel a tudással is gazdagabb.

Az utolsó napokat az állóképesség megtartásával és a sebesség növelésével tölti a medencében, a verseny előtti nap pedig a pihenésé.

Kenderesi 200 pillangón jelenleg a 4. a világranglistán, de mint mondja, Rómában elért idején mintegy 8 tizedet kell még faragnia a világbajnoki címhez, 1:53,5 körüli időt tervez, amivel nyerni lehet Budapesten. Ami még fontos lesz ehhez, hogy ne ússza ki magát az elő- és középfutam során, no és persze a vállára vigyázni kell, mert nagyon sérülékeny, orvosi javallatra kollagént szed és panaszmentes.

Japánok, amerikaiak, Cseh, Chad

Kenderesi a japánokra és az amerikaiakra különösen is figyel, számában a legnagyobb esélyesnek a japán Szakait tartja, ő végzett Rióban 200 pillangón közte és Phelps között. Arról pedig már szinte beszélni sem kell, hogy Cseh László és Chad le Clos szintén ott lesz a mezőnyben.

A Duna Aréna közegére zenehallgatással és pszichológus segítségével is készül, zenében pedig olyat hallgat, amit majd a rajtkőre állás előtt is. A medencetérben pedig már nem fogja nézni, hányan ülnek a lelátón.

Azt egészen elképesztőnek tartja, hogy a „sajtburesz” szóra még mindig emlékeznek az emberek a riói olimpia óta.