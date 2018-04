Vízilabdásaink egyelőre csengetik a tanulópénzt

Senki sem gondolta, hogy egyik napról a másikra tömött sorokban tűnnek majd fel a válogatottnál az új Varga Dénesek, Hosnyánszky Norbertek, Decker Ádámok, Hárai Balázsok a tavalyi vb után. A nemzeti csapatból magukat időlegesen nyugdíjazó sztárok hagyta űrt egyelőre nem sikerült kitölteni – röviden így lehetne összegezni a vasárnap véget ért, nyolccsapatos Európa-kupa-szuperdöntőt. A mieink egy győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel a hatodik helyen zártak. Fájó volt nézni, ahogy a montenegróiak púpozzák Nagy Viktor kapuját, de az olaszok elleni 5-10 sem esett jól. A görögökkel szembeni egyenlítés (9-9) hősies volt, a spanyolok elleni feltámadás (13-7) pedig már biztató. Utóbbi csapatot idén harmadszor vertük meg, ami komoly fegyvertény, ráadásul ők végül ezüstérmet szereztek.

A Montenegrótól elszenvedett 15-7-es vereség után volt olyan játékos, aki úgy nyilatkozott a VLV.hu-nak, hogy bár nem kellett volna megtörténnie, de a délszlávok voltak motiváltabbak. Märcz Tamás lapunknak azt mondta, a válogatottnál nem fordulhat elő, hogy valakinek a motivációval problémája legyen. – Motiváltak voltak a játékosok. Fizikailag sokan elfáradtak, páran nem szoktak hozzá, hogy zsinórban négy találkozót játsszanak. Plusz két 18-19 éves játékos is a vízben volt Montenegró ellen. Azon a meccsen elhittük, hogy ami a spanyolok ellen működött, ott is működni fog. Plusz a játékosok talán megnyugodtak, hogy Aleksandar Ivovic nem fog játszani.

Ahhoz, hogy mi most legyőzzünk egy olasz vagy egy montenegrói csapatot, extrém motivációra van szükségünk. Most ez annyira nem volt meg a csapatban. Motiváltak voltunk, de nem különleges módon.

Hozzátette, az olaszok azért is tudtak legyőzni minket, mert előzőleg nagy verést kaptak a spanyoloktól, s rettentően felszívták magukat. – Olyan agresszióval játszottak ellenünk, amit csak nekik engednek meg ezen a szinten. Hiába beszéltünk róla, hogy ez várható majd, nem tudtunk vele mit kezdeni, de ez inkább most ütközzön ki, mint később – magyarázta Märcz. A kapitány szorosabb mérkőzéseket várt, a helyosztón elszenvedett nyolcgólos kudarc nyomán a hétfői pihenőnapon is edzést vezényelt övéinek a BVSC-uszodában. Van ok gyakorolni, kedd este Pamplonában már újra a spanyolok ellen csobban a válogatott a Világligában.

A rijekai EK-szuperdöntő előtt Märcz a Magyar Nemzetnek kifejtette, a rutinos játékosait vesztett csapatnak szüksége lesz új taktikai elemekre is, hogy nyerni tudjon a szoros meccseken. Erre is rákérdeztünk a kapitánynál. – Nem volt elég időnk, hogy új elemeket tudjunk begyakorolni, és az Eb előtti három és fél hét is nagyon kevés lesz rá. Klubedzőként simán tudtunk volna változtatni, egy új figurát megpróbálni az olaszok és a Montenegró elleni rosszul sikerült meccsen, de a válogatottnál nem volt kész új taktikai húzás, és olyan ember sem volt, aki átlendítse a holtponton a csapatot. Ráadásul Erdélyi Balázs és Német Toni sérülés miatt el sem tudott utazni velünk, Jansik Szilárdot pedig kisebb sérülés miatt szintén nem játszattam a helyosztón.

Rijekában még bedobta a mély vízbe a tizenkilenc éves Vadovics Viktort és az ugyanilyen idős Nagy Ádámot Märcz Tamás, de a spanyolokkal szembeni keddi keretből kimaradtak. Ennek okát nem titkolta a kapitány. – Jelenleg akkor tudunk jól játszani, ha a legrutinosabb keret áll rendelkezésre, ezért maradtak ki. Az idősebbek még jobban érzik egymást.

A kapitány annyit még hozzáfűzött a fentiekhez, hogy több olyan vezérre lesz szükség a vízben, aki kinyitja a száját, csendben ugyanis nem lehet pólózni. – Kell hogy legyen egy-két ember, aki rövid utasításokat ad, ösztönöz, magával ragadja a csapatot. Ez minden csapatsportág velejárója.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.04.10.