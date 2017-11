Zidane: A Tottenham megnyerheti a Bajnokok Ligáját

A 2016–17-es Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid vezetősége tavaly kis túlzással egy kezén meg tudta számolni a csapat vereségeit. Az idei szezon gyengébben indult: tíz meccsen csak hatszor győzött a királyi gárda, múlt vasárnap a katalán törpe Gironától kapott ki. A BL-ben második a csoportjában, és a Tottenhamet sem a Bernabéuban, sem a Wembley-ben rendezett „visszavágón” nem tudta megverni, szerdán 3-1-es vereséget szenvedett Londonban.

„Ez most egy rossz pillanat, de fel kell emelnünk a fejünket, el kell fogadnunk, hogy ilyen a futball. Az öltözőben nem rossz a hangulat. A foci minden elemében remekelt a Spurs, és azon csapatok között van, melyek megnyerhetik a Bajnokok Ligáját” – tűzött ki új célt Mauricio Pochettino csapata elé Zinédine Zidane, a Real trénere, aki láthatóan nem omlott össze sajátjai gyengébb teljesítménye láttán. A francia edző kifejtette, nem aggódik, és ebben az évben már nem is fog, akármi történjen. Nem lát fizikális gondokat csapatánál, pusztán arról beszélt, hogy egyes sérültek gyorsabban, mások lassabban gyógyulnak.

Mauricio Pochettino a lélekemelő győzelmet és a továbbjutás kivívását követően arra utalt, hogy a Tottenham most már jobban látható az európai focitérképen.

„Mindannyian láthattuk ma, hogy a Tottenham nagy csapat, már nemcsak Anglia, Európa legjobbjai között vagyunk.

Fizikálisan és mentálisan is fel tudjuk venni a legjobbakkal a versenyt, ez pedig felkészít minket a jövőbeli kihívásokra” – ecsetelte az argentin mester.

„Nem lehetünk mindig a legjobb formában, vannak jó és rossz pillanatok. Nyugodtak vagyunk, mert az számít, ami a szezon végén történik, nem az, ami most. El kell fogadnunk, hogy nem vagyunk jó passzban, de dolgoznunk kell tovább” – mondta a lefújás után Cristiano Ronaldo.

Guardiola imádja a Napolit

Pep Guardiola már a manchesteri győztes mérkőzés után is az egekig magasztalta a Napolit, a szerdai nápolyi találkozót követően – ahol 4-2-re nyert a Manchester City – folytatta a gondolatmenetet. „Kilencven percen át nem lehet irányítani egy meccset ezen a szinten, mi is szenvedtünk kicsit. A lényeg, hogy a nehéz pillanatokban hogyan reagál a csapat: mi 1-0 és 2-2 után is jól reagáltunk – elemezte a döntő meccshelyzeteket a katalán edző. – Imádom a Napolit, nagyon kínlódtunk ellenük az első húsz percben, ezért rendkívül örülök, hogy nyerni tudunk, elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával.”

Maurizio Sarri, a hazaiak trénere is hasonló húrokat pengetett: „Európa egyik legjobbja ellen játszottunk, elégedett vagyok a csapat teljesítményével, bátrak voltunk, mindent megpróbáltunk. Nem voltunk messze az ellenféltől” – így a Serie A veretlen listavezetőjének edzője.

A Bajnokok Ligája november 1-jei játéknapjának eredményei:

E csoport:

Sevilla – Szpartak Moszkva 2-1

Liverpool – Maribor 3-0

F csoport:

Napoli – Manchester City 2-4

Sahtar Doneck – Feyenoord 3-1

G csoport:

Besiktas – Monaco 1-1

Porto – RB Leipzig 3-1

H csoport:

Borussia Dortmund – APOEL 1-1

Tottenham – Real Madrid 3-1