Egyre gyakoribbak, egyre pusztítóbbak a viharok

Újév táján összegezni szokás az előző esztendő tapasztalatait, és ezen visszatekintő cikkekben – hogy az ismert tények megismétlésén túl egyéb információt is vigyenek az írásokba – az újságírók igyekeznek rekordokat felmutatni. Ez sokszor nem könnyű, hiszen nem minden év rendkívüli. Sajnos a meteorológiai jellegű összegzésekkel nincs ilyen probléma, hiszen manapság inkább az számít különlegességnek, amikor egy év nem az eddig feljegyzett legrosszabb valamilyen szempontból. Szinte mindig a legmelegebb, a sarki jégsapkák kiterjedése a legkisebb, a legnagyobb a szárazság, a legpusztítóbbak az erdőtüzek vagy a viharok. A kutatók célja ezen lassan unalomig ismert szörnyűségek sulykolásával az, hogy végre felébredjen az emberiség, és szálljon szembe a tagadhatatlan klímaváltozás veszélyeivel. Csakhogy úgy tűnik, épp ellenkező hatást váltanak ki: az emberek tényleg ráuntak a folytonosan ismétlődő, ijesztő éghajlati hírekre. Pedig attól, hogy sokszor hangzik el egy igazság, az nem válik semmissé, és a következményei sem enyésznek el. A BBC most összegyűjtötte 2017 hurrikánjainak adatait, és – nem meglepő módon – a konklúziók elszomorítóak. A pusztító szélviharok egyre csak sokasodnak, gyakran a következő meg sem várja, míg az előző elcsendesül, és erejük is nőttön-nő.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

17 elnevezett trópusi vihar keletkezett az Atlanti-óceán fölött. A hurrikánok nevét a Meteorológiai Világszervezet által összeállított, hatévenként ismétlődő, betűrend szerinti listáról adják automatikusan. A 2018-as hurrikánnevek sorrendben a következők lesznek: Alberto, Beryl, Chris, Debby, Ernesto, Florence, Gordon, Helene, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Michael, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sara, Tony, Valerie, William. Ha ennél is több hurrikán lesz, azokat a görög ábécé betűivel nevezik majd el.

10 hurrikán és ezeken belül hat nagy (a Saffir–Simpson-skálán 3-as vagy nagyobb) hurrikán volt a 17 elnevezett vihar között. A tíz hurrikán zsinórban jött létre egymás után, egyszer sem szakította meg a sorozatot egy-egy gyengébb vihar.

Ilyenre 124 éve nem volt példa.

1539 milliméter esőt hozott a Harvey augusztusban. Ez azt jelenti, hogy ha a csapadék nem szivárgott volna el a talajba, vagy ömlött volna végső soron a tengerbe, akkor több mint másfél méter magasan állt volna a víz mindenütt. Ez a csapadékmennyiség abszolút rekord.

500 évenként egyszer várható áradást okozott a Harvey Texasban, 200 milliárd dolláros kárt téve Houstonban. Persze ez a várható gyakoriság csak hipotetikus, tekintve, hogy az elmúlt három évben ez volt a harmadik „500 évente egyszer előforduló” áradás arrafelé.

298 kilométer per órás sebességgel süvített a szél az Irma belsejében, egész karibi szigeteket téve a földdel egyenlővé szeptemberben. Ezzel az Irma volt holtversenyben a második valaha mért legerősebb trópusi vihar.

37 órán keresztül tombolt ilyen sebességgel az Irma, ezzel e hurrikán a valaha bárhol a világon feljegyzett leghosszabb ideig tartó trópusi viharrendszer.

54 ember halt meg az Ophelia következtében, mégpedig Európában (Írországban és Spanyolországban). Az Ophelia volt ugyanis a valaha feljegyzett legkeletebbre jutó atlanti hurrikán (bár mire Európa partjaihoz ért, már ciklonná gyengült).

296,23 milliárd dollár (76,7 billió forint) volt a 2017-es hurrikánszezon összesített kárértéke (bár 385 milliárd dolláros becslések is léteznek), ezzel ez messze a legköltségesebb viharidőszak a történelemben. Érdekes módon sok tekintetben mégsem 2017 volt a legrosszabb év hurrikánszempontból.

306 kilométer per órás sebességű volt a legerősebb hurrikán, az 1980-as Allen.

28 elnevezett vihar volt a legtöbb, amelyet egy szezonban feljegyeztek. Ez 2005-ben történt, közöttük hét nagy hurrikánnal, például a hírhedt Katrinával. Ezt a nevet visszavonultatták, mert nem tartották illőnek még egy vihart így elnevezni.

33 darab, a legpusztítóbb (5-ös erősségű) kategóriájú hurrikán keletkezett 1924 óta. Ezek harmada az elmúlt 14 évben csapott le. Ugyanakkor a hurrikánok összesített erőssége (az úgynevezett akkumulált ciklonenergia) nem emelkedik egyértelműen.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.27.