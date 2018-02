Megfejtették az alvilág ókori kapujának titkát

Kapu a túlvilágra - így nevezték azt a kis barlangot, amely a Kr. e. 190 körül a pergamoni II. Eumenész király alapította Hierapolisz mellett álló, az alvilág istenének, Plutónak (a görög Hádész római megfelelőjének) szentélyhez kapcsolódott. A többek között Sztrabón és Cassius Dio antik történetírók által is leírt, mintegy kétezer négyzetméter alapterületű vallási épületkomplexumot nem is olyan régen, 2011-ben fedezték fel és azonosították a mai törökországi Denizli tartományban.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A „pokol kapujának” is nevezett, a templom alatt körbefutó szűk vájat arról volt híres, hogy míg a betévedő állatok, akár egy bika is, minden emberi beavatkozás nélkül elpusztult, addig egy istennek áldozó ember fogadalmát beváltva életben maradhatott. Ez történt például egy eunuch pappal, aki Sztrabón feljegyzése szerint túlélte a megpróbáltatást, mint írta, minden bizonnyal azért, mert kasztrálták.

Mindennek persze semmi köze nem volt ehhez, mint ezt most a Duisburg-Esseni egyetem vulkánbiológusai is állítják legfrissebb kutatásukban, amelyről az amerikai Science tudományos szaklap is beszámolt. A Hardy Pfanz vezette csoport ugyanis megállapította, a halálesetek a környező vulkanikus, geológiai tevékenység, pontosabban az ott kialakuló magas szén-dioxid-koncentráció okozza. Míg ugyanis egyébként felismerték a környező hévízforrások regeneráló, gyógyító hatásait, addig maga a szentély egy vulkanikus gázkipárlásra épült, ahol a nap bizonyos szakában felgyülemlik a kiáramló szén-dioxid – emiatt elhulló madarakat még az ókori várost most feltáró régészek is megfigyeltek.

Mint a német kutatók megfigyelték, ugyan nappal a napsütés melege alacsonyan tartotta a gázkoncentrációt, ám éjjel negyven centiméteres magasságig egy úgynevezett CO2-tenger jön létre (mivel a szén-dioxid nehezebb a levegőnél), ahol a gáz koncentrációja 35 százalék, s ez az, ami a „rejtélyes” halálok okozója volt. Pfanz egyébként úgy véli, a Pluto-szentély papjai tisztában lehettek a jelenséggel. Azaz tudták, milyen magasság felett kerülhetik el azt, hogy megfulladjanak, illetve azzal is tisztában lehettek, mely napszakokban – így például inkább napfelkelte után, mint éjjel – volt érdemes áldozatot bemutatni.

A terület feltárását vezető Francesco D’Andria, a leccei Salento Egyetem régésze szerint azonban nem biztos, hogy ügyeltek erre. A barlang bejárata körül talált mécsesek bizonyíthatják, hogy éjjel – tehát a legkomolyabb gázkoncentráció idején – is mutathattak be áldozatot a merészebbek az alvilág istenének. Mindezek ellenére az ilyen megfigyelések komoly tudományos eredménynek számítanak, már csak azért is, mert ilyenkor találkozik a modern magyarázat az ókori szerzők leírásaival – egyúttal igazolja is ezeket. Így számos rejtély megfejtéséhez, megértéséhez kerülhetünk tudományosan közelebb.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.20.