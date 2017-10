A biomolekulákat láthatóvá tévő elektromikroszkópiáért járt a kémiai Nobel-díj

Utolsó természettudományos díjként szerdán a kémiai kitüntetést jelentette be a svéd Királyi Tudományos Akadémia Stockholmban. A kémiai díjat idén az elektronmikroszkóp új válfajának kifejlesztéséért ítélték oda a svájci Jacques Dubochet-nak, az amerikai Joachim Franknek és az angol Richard Hendersonnak. Felfedezéseik révén ma már olyan részletességgel tudjuk tanulmányozni az élő szervezeteket felépítő makromolekulákat, amelyről a tudósok korábban álmodni sem mertek.

Ma már szinte magától értetődőnek tűnik, hogy röviddel azután, hogy felfedeznek egy új vírust, fehérjét, a sejthártyába ékelődő receptorfehérjét, már el is készül háromdimenziós, a molekulát atomi szintű részletességgel bemutató képe. Bele sem gondolunk, hogyan lehetséges az, hogy egy a szervezetben munkát végző, állandó mozgásban lévő, alakját gyakran változtató makromolekulát úgy tudunk megörökíteni, hogy annak valós struktúráját is láthatjuk anélkül, hogy ez a szerkezet a képkészítés során a felismerhetetlenségig roncsolódna. Hogy mindez hogyan lehetséges, annak megértéséhez régre kell visszamennünk a tudománytörténetben.

A mikroszkóp felfedezése talán a biológia (és a biokémia) technikai fejlődésének legnagyobb mérföldköve volt. Segítségével egy teljesen új, addig ismeretlen (és láthatatlan) világ tárult fel a tudósok előtt, és rádöbbentek arra, hogy egy teljes univerzum létezik abban a mérettartományban is, amelyet az emberi szem nem képes érzékelni. Ahogy azonban a mikrobiológusok a fénymikroszkóp segítségével egyre jobban megismerték a mikrobák, a sejtek világát, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy még a fénymikroszkóp által belátható mérettartomány alatt is rengeteg olyan jelenség, mechanizmus létezik, amelyek alapvetően meghatározzák az életet.

A múlt század első felében számos biokémikust frusztrált a tudat, hogy a legfontosabb biomolekulák, például a DNS és az RNS, amelyekről már tudták, hogy szerepük megértése esszenciális lenne az élet legalapvetőbb működéseinek feltárásához, láthatatlanok maradnak előttük. Egészen az ötvenes évekig kellett várni arra, hogy Cambridge-ben elkészüljenek a fehérjéket ábrázoló első képek egy új módszer, a röntgen-krisztallográfia segítségével. De még ez is csak sejtette a valós kinézetet (hiszen, ahogy az eljárás neve is mutatja, a mintát a felvétel előtt kristályosítani kellett), nem a maga teljességében ábrázolták a molekulák térszerkezetét. Ezt a nyolcvanas években felváltotta a magmágneses rezonancián (NMR) alapuló spektroszkópia, amely már oldatban (tehát a fehérjék élő közegében) is képes volt felvételeket készíteni a molekulákról. Egyik módszer sem volt azonban tökéletes, mindkettőnek komoly korlátai voltak.

Az egyik díjazott, Richard Henderson is a röntgen-krisztallográfiával dolgozott, de sok kudarc érte, mivel a sejthártyába ágyazott fehérjéket évek próbálkozásainak dacára sem volt képes lefényképezni. De ekkor gondolt egy nagyot, és megpróbálkozott az elektronmikroszkóppal. Az már a harmincas évek óta létezett, és sok nagyságrenddel nagyobb felbontású képeket tudott készíteni, mint korábbi, a fény látható tartományában üzemelő elődje. Csakhogy az akkor létező elektronmikroszkóp gyakorlatilag hasonló módon működött, mint a fénymikroszkóp, tehát az elektronnyaláb áthaladt az anyagon, és alatta elkészült a kép. De az elektronnyalábot semmi sem élhette túl, továbbá a felvételhez vákuumra volt szükség, így ezzel a technikával csak halott anyagot lehetett vizsgálni, semmi esély nem volt arra, hogy fehérjéket működés közben tanulmányozzunk a segítségével.

Hendersonnak sokáig sem sikerült értékelhető képeket készíteni, mivel a fehérjék folyton elmozdultak a vizsgálat közben - tönkretéve a képet. Végül egy membránfehérjét, a bakteriorhodopszint tett a mikroszkóp alá, méghozzá a membránnal együtt, amely egy helyben és stabil pozícióban tartotta a molekulákat. A mintát glükózzal burkolták, hogy megvédjék az elektronnyaláb roncsoló hatásától, majd számos irányból felvételeket készítettek róla. A különálló, kétdimenziós képeket végül egyesítették, így 1975-re előállt az első, fehérjéről készített térhatású kép. A felbontása mai szemmel eléggé kezdetleges volt (0,0000007 milliméteres), de a következő években a technológia fejlődésével ez egyre csak javult. Végül 1990-ben publikálták a bakteriorhodopszin atomi felbontású képét.

Ez így szinte túl egyszerűen hangzik ahhoz, hogy igaz legyen. A valóság azonban sokkal küzdelmesebb volt. Kezdetben kizárólag elmosódott, szemcsés elektronmikroszkópos képek készültek, és senki sem tudta, hogy amit épp néz, az a keresett fehérje vagy csak a háttér. Joachim Frank ezt megoldandó az akkoriban (a hetvenes években) még mindig csak szárnyaikat bontogató komputerekhez nyúlt, és olyan algoritmust tervezett, amely képes lehet kiválogatni az érdekes részleteket a képen, és elkülöníteni őket a zajtól. Algoritmusa végül 1981-re készült el, és létfontosságúnak bizonyult ahhoz, hogy a kutatók éles, háromdimenziós képeket tudjanak alkotni a fehérjékről, és csak azokról, amelyek érdekelték őket. Ehhez a program ismétlődő struktúrákat keresett a különböző nézőpontokból készített felvételeken, majd ezeket kombinálta térhatásúvá.

De volt egy másik nagy probléma is, amelyet le kellett időközben küzdeni. Henderson épp azért választott egy membránfehérjét, mert magát a sejtmembránt használta arra, hogy egy helyben tartsa a molekulát. Csakhogy az élő szervezetekben millió számra vannak olyan fehérjék, amelyek nem a membránba ágyazottan működnek, és azokat pusztán ezzel a módszerrel nem lehetett lefényképezni. Az sem segített továbá, hogy az elektronmikroszkóp működéséhez szükséges vákuumban a víz elpárolgott, így az oldatban úszkáló fehérjék rendre kiszáradtak, és használhatatlanokká váltak. A Henderson által használt glükózos burkolás ugyancsak használhatatlan volt oldatban, így semmi sem védhette meg a molekulákat a dehidratálástól.

Itt jön be a képbe a harmadik kitüntetett, Jacques Dubochet, aki akkoriban a heidelbergi Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriumban dolgozott. Eszébe jutott, hogy a molekulákat a helyükön tarthatnák, továbbá a víz elpárolgását is megakadályozhatnák azzal, ha hirtelen - folyékony nitrogén segítségével - lehűtenék az oldatot. A hirtelen hűtésnek azért van jelentősége, mert ilyenkor a víz nem megfagy a klasszikus értelemben, tehát nem kristályosodik, hanem üvegszerű (szilárdnak tűnő, de mégis folyékonynak minősülő) struktúrát képez, amelyben nem rendezetten, hanem össze-vissza foglalnak helyet a vízmolekulák (így nem zavarják az elektronnyaláb áthaladását).

Miután Dubochet és csoportja 1982-ben áttörést ért el a víz üvegállapotúvá alakítása terén, gyorsan megalkották a fagyasztásos eletronmikroszkópia máig használt eljárását. Ehhez először vízben oldották fel a mintát (amely kezdetben vírusokat tartalmazott), majd szétoszlatták egy lemezen, vékony filmet képezve. Ezt mártották aztán a folyékony nitrogénnel lehűtött folyékony etánba (ez sok szempontból előnyösebbnek bizonyult annál, mintha közvetlenül a nitrogént használták volna). Ezzel a technikával már viszonylag könnyedén lehetett bármilyen fehérjét „vízüvegbe” foglalni, és így károsodás nélkül vizsgálni az elektronmikroszkóp alatt.

A három kutató munkássága csakhamar összekapcsolódott, és a fagyasztva készített kétdimenziós, éles, nagy felbontású felvételek alapján egyre nagyobb részletességű térbeli modelleket lett képes alkotni a számítógépes algoritmus. A fejlődés mindmáig tart. A ma készülő fehérjeszerkezeti felvételek akár csak a néhány évvel ezelőttiekhez képest is sokkal részletesebbek. A kettő közötti különbség ahhoz hasonlatos, mint ha a régi katódsugárcsöves tévé után egyből ultra-HD tévére váltanánk.