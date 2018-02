„A légynek sem ártanak” – 16 év alatt százezer orangutánt öltek meg Borneón

Még azok a kutatók is hitetlenül szemlélik az adatokat, akik az ezredforduló óta monitorozzák az emberszabású majmok egyedszámát az indonéz szigeten. Bár az élővilágra az erdőirtás jelenti a legnagyobb veszélyt, mostanra úgy tűnt el százezer orangután, hogy jelentős részük élőhelye megmaradt. Magyarul ezeket az állatokat, amelyek egyébként is a legveszélyeztetettebbek az emberszabásúak közül, levadászták.

Megszokhattuk, hogy a trópusi élővilágra leselkedő legnagyobb veszély az erdőirtás. Az ember számos okból vághatja ki az erdőt, például kitermeli a faanyagot, amelyet az építő- vagy a papíripar hasznosít, illetve mezőgazdasági területeket létesít az erdő helyén. E termőföldeken egyre kevesebb élelmiszert termelnek, mert a pálmaolaj sokkal jobban jövedelmez – még ha az eredeti célokkal ellentétben nemhogy nem mérsékli a klímaváltozás következményeit, hanem egyenesen súlyosbítja őket.

Éppen ezért megdöbbentők annak a borneói felmérésnek az eredményei, amelyeket a Current Biology című folyóiratban publikáltak. Az adatok szerint a tizenhat évvel ezelőtti populációnagysághoz képest ma százezerrel kevesebb orangután él a szigeten. A kutatás vezetője, a németországi Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet munkatársa, Maria Voigt szerint az állatok jó része olyan területekről is eltűnt, ahol érintetlen maradt az erdő. Így valószínűsíthető, hogy a vadászat okozta e százezer emberszabású jelentős részének halálát.

A BBC tudósítása szerint az orangutánokat két okból gyilkolják. Vadásszák őket a húsukért, és megölik őket bosszúból is, amiért rendszeresen megdézsmálják a termést. Utóbbi fenyegetést a német kutatók szerint eddig alulbecsülték. De ahogy az ember egyre több területet hódít el az erdőtől, hogy kultúrnövényeket ültessen rájuk, úgy válik egyre gyakoribbá, hogy a szűkülő élőhelyükön elegendő élelmet nem találó majmok kimerészkednek a termőföldekre is – és szükségszerűen kiváltják a parasztok rosszallását.

A kutatók a mostani számlálás előtt – abban a hiszemben, hogy az erdőirtás okozza az orangutánok fogyatkozását – a megmaradó erdők területe alapján próbálták megbecsülni az emberszabásúak egyedszámát. Most kiderült, hogy ez nagyon fals eredményeket adott. Rendszeresek az ültetvények és az esőerdő határzónájában megölt orangutánokról szóló hírek. Az egyik kutató elmondta, hogy néhány napja is találtak egy tetemet, amelynek testébe százharminc sörét fúródott. Ezt a gyilkolást nem lehet önvédelemmel indokolni, minthogy az orangutánok a légynek sem ártanak.

Az erdőirtás terén egyébként pozitív trendek indultak be, hiszen egy tavalyi jelentés szerint jelentősen lassult a favágás üteme. A mostani modellek szerint ha az erdőirtás a jelenlegi ütemben folytatódik, akkor további negyvenötezerrel csökkenhet a borneói orangutánok egyedszáma az elkövetkező harmincöt évben, de, amint a mostani keserű meglepetés is erre utal, a valós veszteség a vadászat miatt ennél sokkal több is lehet. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az öldöklés is közvetetten az erdőirtás következménye, hiszen ezáltal kerül közeli, mindennapos és ellenséges kapcsolatba az ember és a majom.