Akadozik a Facebook szolgáltatása

Ha azt vette észre szerda délután, hogy akadozik a Facebook vagy a hozzá kapcsolódó üzenetküldő, a Messenger szolgáltatása, akkor a hiba nem az ön készülékében van. A hiba globálisnak tűnik, legalábbis Európából és az Egyesült Államokból is érkeztek jelzések. A Facebook úgynevezett API szolgáltatása is akadozik, vagyis minden, a közösségi oldallal összekapcsolt alkalmazásban jelentkezhetnek hibák. Az Instagram egyelőre, úgy tűnik, működik, de egyes felhasználóknál a képmegosztóban is jelentkeztek kimaradások.

