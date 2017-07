Az emberek még mindig nem tudják helyesen használni a klímát

Itt a nyár, rendszeresen harminc fok fölé emelkedik a hőmérséklet, nem könnyű védekezni ez ellen. Ma már egyre többen vásárolnak otthonukba is légkondicionáló berendezéseket, de sokan nincsenek tisztában a legalapvetőbb írott és íratlan szabályokkal sem.

Először is fontos tudni, hogy ma már nem úgy megy, hogy valaki vesz egy klímát, és maga vagy esetleg egy ismerős szaki felszereli a falra. A két éve bevezetett uniós rendelet következményeként kizárólag a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál regisztrált vállalkozás szakembere szerelheti fel a készüléket. A szigorú ellenőrzést egyebek mellett azért vezették be, mert a klímákban használatos hűtőközeg még mindig károsítja valamelyest az ózonréteget. Akik a több tízezer forintos beszerelési költséget megpróbálják megúszni, jó, ha tudják, hogy amennyiben nem szakember telepíti, a garancia is ugrik.

Kánikulából zimankóba

Hozzáértők szerint az emberek többsége még mindig nem tanulta meg helyesen használni a klímát. A legnagyobb hibát akkor követjük el, amikor a nyárból telet szeretnénk varázsolni. A túl nagy hőmérséklet-különbség nem tesz jót az egészségünknek, felső légúti megbetegedést, ízületi gyulladást okozhat. Bevásárlóközpontokban különösen gyakran fordul elő, hogy a kinti kánikulából a helyiségbe lépve zimankó fogad minket. A hűs levegőért jobb esetben köhögéssel, torokgyulladással, rosszabb esetben lázzal, tüdőgyulladással fizetünk.

Nagy Sándor József, az LG Electronics Magyar Kft. légkondicionáló üzletágának hazai értékesítési vezetője azt javasolja, hogy az érzékenyebbek hat, a kevésbé érzékenyek maximum nyolc fokkal állítsák hidegebbre a benti hőmérsékletet a kintinél. – Ha például kint 35 fok van, 27-nél ne állítsuk alacsonyabbra a hőfokot. Csúnyán meg lehet fázni. A gyermekek és az idősebbek egészségére különösen rossz hatással van a nagy hőmérséklet-különbség. És persze ne felejtsünk el időnként szellőztetni, hiszen a klíma nem friss levegőt fúj be, hanem a zárt helyiség levegőjét áramoltatja, szűri és hűti – taglalja a szakember.

A legfontosabb, hogy a lakásunk vagy a hűtendő helyiség adottságainak megfelelő berendezést válasszuk ki és vásároljuk meg. Ez nem is olyan egyszerű. – Bár létezik egy ökölszabály, amelynek értelmében egy átlagos szigetelésű, normál ablakméretű helyiségben 100 watt/négyzetméterrel kell számolni – azaz egy 25 nm-es helyiségbe 2,5 kilowattos készüléket érdemes venni –, ám figyelembe kell venni a lakás egyedi adottságait is. Például egy tetőtéri vagy déli tájolású, esetleg nagy ablakos nappaliba pluszteljesítménnyel kell számolni. Új építésű lakás esetén érdemes a gépésztervezővel elvégeztetni a helyiségek hűtési igényéhez szükséges számításokat, hiszen ő pontosan ismeri a fal és a szigetelés paramétereit. Meg tudja mondani, mekkora az a maximális hőterhelés, amennyit a helyiség nyáron kaphat – fejti ki.

Hogy mennyibe is kerül az, hogy a nyári forróságban ne főjünk meg saját levünkben? A legolcsóbb klímakészülékek nyolcvanezer forintnál kezdődnek, a felső határ pedig a csillagos ég. Nagy Sándor József szerint ami az energiahatékonyságot illeti, A+ kategória alatt nem érdemes klímát venni. Bár ezek a modellek többe kerülnek, mint a legegyszerűbb készülékek, jóval kevesebb áramot fogyasztanak, így hosszú távon megtérül az áruk. 170-180 ezer forintosak a legolcsóbbak, ezek között találni 2,5 kW-os hűtő-fűtő inverteres monosplit berendezést is. Mert azt se felejtsük el, hogy a klímával fűteni is lehet.

– 15 éve használok klímát a saját otthonomban, és négyszer-ötször annyit fűtök vele, mint amennyit hűtök. Ősszel és tavasszal, amikor a házközponti fűtés már nem vagy még nem megy, gazdaságosabb a klímával fűteni, mint hősugárzót használni – szögezi le az értékesítési vezető.

Legionella helyett penészgomba

Jó, ha tudjuk, hogy a garancia feltétele a légkondicionáló berendezés a gyártók által előírt időközönkénti tisztítása. – Általában évente egy tisztítást írnak elő, de van gyártó, amely kettőt. Amennyiben ez nem történik meg, elállhatnak a garanciától – magyarázza Nagy Sándor József. Természetesen nem csak a garancia és a hatékony működés miatt fontos a tisztítás, az egészségre is káros lehet a piszkos klíma. A pangó vízben megtelepedhetnek a kórokozók, például a penészgomba. – A beltéri egységbe gombaölő szereket szoktak fecskendezni a szerelők, ám a jobb készülékek kikapcsolás után szárítanak is, így szinte kizárt, hogy nedvesség maradjon bennük – fejti ki.

Sokan azt hiszik, a kültéri egységet nem kell tisztítani, ez hatalmas tévedés Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Ami a rettegett legionellafertőzést illeti, a légiós baktériumnak is nevezett kórokozó, amely akár súlyos kétoldali tüdőgyulladást is okozhat, csak folyamatosan meleg pangó vízben szaporodik. – Esetleg hűtőtornyokban és meleg vízű hálózatokban fordul elő. Nem tudok róla, hogy Magyarországon az elmúlt években lakossági klímaberendezésben találtak volna legionella baktériumot. A trópusi országokban, ahol párás a levegő, elképzelhető, hogy a légkondicionáló berendezésekben megtelepszik a kórokozó, de rendszeres karbantartás mellett ez szinte kizárt – fejti ki a szakember.

Bár sokan azt hiszik, a kültéri egységet nem kell tisztítani, ez hatalmas tévedés. Sokféle szennyeződés kerülhet a berendezésbe, a nyárfa virága gyakran pokrócként fedi be a készüléket, ez ronthatja az energiahatékonyságot, és egyes esetekben a hűtőtevékenységet is negatívan befolyásolhatja.

Mobilklímát legfeljebb lángossütő bódéban használjunk

Átmeneti megoldásként, nyaralóba, irodába – vagy egyszerűen csak anyagi megfontolásból – sokan választják a kinézetre és hanghatásra leginkább mosógépre hajazó mobilklímát. Nagy Sándor József szerint ez kényszermegoldás. Egyrészt, mert a mobilklíma kompresszora elviselhetetlenül hangos, arról nem is beszélve, hogy a készülék kb. 15 cm átmérőjű csövét ki kell vezetni a szabadba. – Vagy a falon, vagy az ablakon kell lyukat ütni, hogy a meleg levegő távozni tudjon. Lakásba hosszú távon semmiképp sem javasolnám, legfeljebb lángossütő bódéba vagy nyaralóba, ahol csak időnként tartózkodunk – fejti ki.

Kocsis László, a Samsung klímaüzletágának műszaki vezetője szerint a mobilklíma nagy hátránya, hogy a hűteni kívánt helyiségből szívja el a levegőt, ami a szabadba távozik, ezért rendszeresen szellőztetni kell – azaz a meleg levegőt újra és újra beengedni a szobába. A szakember szerint mindenképpen érdemes az úgynevezett split klímát beszerezni, amelyek közül egyre nagyobb a választék, és egyre többféle igénynek felelnek meg.

Például ha több szobát akarunk hűteni, akkor már vehetünk olyan multikészüléket, amelynek több beltéri egysége van. Érdemes a szűrőberendezésekre is figyelni. A komolyabb szűrővel ellátott készülékek nemcsak a nagy porszemeket, hanem a pollent, sőt a cigarettafüstöt is kiszűrik. Allergiásoknak kifejezetten ajánlott a pollenszűrős klíma. Nemrég a piacra került a huzatmentes légkondicionáló is, amely a hőtartást diffúziós légvezetéssel oldja meg, azaz az előlapon levő számos kis lyukon keresztül árasztja szét a hideg levegőt a helyiségben, huzathatás nélkül.

– Abszolút ideális a háló- vagy a gyerekszobába – mondja Kocsis László. Létezik wifivezérléses készülék is, ami mobiltelefonról irányítható, vagyis amikor hazaindulunk a munkahelyről, csak benyomjuk a gombot, és otthon hűs levegő fogad minket. Ami a prémium kategóriás klímákat illeti, ezek általában másfélszeres energiahatékonysággal bírnak, és soknak már a megjelenése olyan, hogy szinte a szoba díszeként világít. Van, amelyik úgy néz ki, mint egy festmény, míg a hangja a suttogásnál is csendesebb.