Bemutatták az új iPhone-t

Alig várták az iPhone szerelmesei, hogy az Apple bemutassa legújabb okostelefonját az iPhone 8-at. Minden szem az új iPhone 8-asra szegeződött, amikor a mamutcég vadonatúj főhadiszállásán a Steve Jobsról elnevezett, ezer férőhelyes színházterembe megérkezett a készülék.

Next up...iPhone! – Óriási üdvrivalgás fogadta a várva várt iPhone 8-ast. Az iPhone 7 széria rendhagyó módon nem frissített, 7s változatot kapott, hanem új számozással az iPhone 8 és 8 Plus mutatkozott be, a hátlapjukon egy- és dualkamerás változatban.

A készülék ezüst, asztroszürke és arany színben lesz kapható. Az A11 Bionic chip került bele, amely a legerőteljesebb, amit valaha telefonba tettek.

A tíz éves jubileumon bemutatták az iPhone X-t is, Tim Cook az Apple vezére szerint az első iPhone óta ez a legfontosabb dolog, ami történhet az Apple telefonokkal.

Az iPhone-ok bemutatása előtt lerántották a leplet az okosórákról, az Apple Watch Series 3 legnagyobb újítása a saját internetes kapcsolat.

Az Apple élőben közvetíti az eseményt, az apple-sek csak az iOS 7-est vagy újabb verziót futtató iPhone-okkal és iPadekkel, valamint macOS 10.8.5 vagy újabb verziót futtató számítógépekkel, minden esetben Safari böngészővel érhetik el a live stream-et. A Microsoft-felhasználóknak sem kell elkeseredniük, bár csak Edge böngészővel és Windows 10-zel fut az élő közvetítés.