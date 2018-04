Budapesti okosszálloda: udvarias fogadtatás recepció nélkül

Taxit, repülőjegyet és még számos szolgáltatást lehet interneten rendelni, akkor a szállodai szolgáltatások esetében miért van ez másképp? Ezen kívántak változtatni azok a hazai szakemberek, akik kifejlesztették a TMRW Hotels applikációt okosszállodák számára. És hogy mi is az előnye a hagyományos szállodákkal szemben az okoshoteleknek? Például az, hogy soha nem kell sorban állni, hosszú perceket várakozással tölteni. Az applikáció segítségével ugyanis a vendég foglalhat szobát, be- és kijelentkezhet, beállíthatja az érkezés idejére a szoba hőfokát, kérhet extra takarítást, sőt, a virtuális „Ne zavarjanak!” táblát is kiteheti. A megrendelő telefonja – bluetooth kapcsolat révén – egyben szobakulcs is, sőt, késői érkezés esetén a szálloda főbejáratát is nyitja. Emellett reggeli- vagy éppen taxirendeléshez, fizetéshez, számlaigényléshez sem kell mást tenni, mint igénybe venni a telefonra letöltött alkalmazást.

Az okoshotelben nincs recepció, a szálloda kis létszámú személyzettel (legfeljebb 15 fő) működik, az ő munkájukat – például hogy a szobalányoknak mikor melyik szobát kell rendbe tenniük – is az alkalmazás irányítja, a rendszer osztja ki számukra a teendőiket. Minden szobában van okostévé, és a szálloda egész területén igénybe vehető szélessávú internet és ingyenes wifi. Akkor sincs probléma, ha a vendégnek lemerül a telefonja, ugyanis a szállodában számos kölcsöntöltő is rendelkezésre áll. Ha pedig a szobában felejti vagy, ne adj’ isten elveszíti a készülékét, az sem tragédia, ugyanis a hotelban cseretelefonok sokaságát veheti igénybe. Hogy a vendég kényelme semmiben ne szenvedjen csorbát, az alkalmazás digitális kalauza szórakozóhelyeket és éttermeket is ajánl a látogatóknak. Kizárólag magasan értékelteket, amelyeket bárki azonnal ellenőrizhet a mobilján.

Az üzemeltetők szerint a március elején, Budapesten, a Nyár utcában, a bulinegyed közvetlen szomszédságában megnyílt negyvenszobás KViHotel Budapest a költséghatékonyságnak köszönhetően az árhoz képest magasabb – négycsillagos – szolgáltatást tud nyújtani a vendégeinek. Az applikációnak több változatát is kifejlesztették: a szállodák mellett hostelek, airbnb apartmanházak és irodaházak üzemeltetői számára is kidolgoztak már egy-egy verziót, a TMRW HK (housekeeping), pedig a vendéglátóhelyek és szállások takarítását és karbantartását teszi hatékonyabbá. A cégcsoport célja, hogy a szállodaipari innovációnak számító alkalmazás legyen Európa már üzemelő és a most épülő szállodáinak az informatikai alapja.

A kezdeményezés annyira nem is új, Japánban ugyanis már évekkel ezelőtt nyílt olyan szálloda, ahol a recepción több nyelven beszélő robot fogadja a vendégeket, a ruhatárban is robot veszi át a poggyászokat, kulcsok helyett pedig arcfelismerő szoftver segítségével lehet bejutni a szobákba. Az Egyesült Királyságban már 2014-ben megnyílt a Whitbread lánc első mobilapplikációról irányítható szállodája. És hogy mindez miért is jó? A tulajdonosoknak például azért, mert a robotszemélyzettel működő hotelok üzemeltetési költsége jóval alacsonyabb a hagyományos szállodákénál.

Üdvözlendő, hogy a technika segítségével az emberi munka pótolható, de azért több kérdést is felvet, hogy mi lesz akkor, ha már az élet egyre több területén robotok helyettesítik majd az embert. Nemcsak azért, mert ki tudja, miből fognak megélni azok, akiknek a munkáját az új találmányok feleslegessé teszik, hanem azért is, mert az információs kor, az online lét egyébként is a valódi emberi kapcsolatok elcsökevényesedéséhez vezet. (Igaz, a KViHotel üzemeltetői szerint a technológiai innovációk ellenére a szálloda nem válik arctalanná, mert a lobbibárban valódi személyzet áll a vendégek rendelkezésére, sőt itt a világ minden pontjáról érkező szállóvendégek is megismerkedhetnek egymással.)

Mindenesetre számos jel mutat arra, hogy a robotok előbb-utóbb kiszorítják az embert a munkaerőpiacról. Kelet-Kínában például van olyan étterem, ahol robotok főznek és szolgálnak fel, ők veszik fel a rendelést, ők köszöntik az étterembe belépőket, sőt, takarítanak is a vendégek távozása után. A tulajdonos szerint a robotétterem anyagilag kiváló beruházás, már csak azért is, mert az „alkalmazottak” nem mennek szabadságra, nem betegszenek meg, és a kétórás töltési időn túl pihenésre sincs szükségük.

Német fejlesztők olyan távirányítható robotokat ígértek, amelyek a termőföldeket művelik: ültetnek, vegyszereznek. Működtetésükhöz egyetlen ember kell, aki egy appon keresztül ellenőrzi a munkájukat.

Az Egyesült Államokban mérnökök megtervezték azt a robotot, amely önállóan meg tud varrni egy inget, egyelőre az a baj vele, hogy túl magas az előállítási költsége. Kérdés, hogy mi lesz például a távol-keleti országokban élő varrónők sokaságával – akiknek egyetlen bevételi forrásuk az, hogy divatcégek méregdrágán árult tömegtermékeit készítik Indiában, Kambodzsában, Bangladesben –, ha a robotvarrógép dolgozik majd helyettük ingyen és bérmentve.