Egy négylábú kell csak, és szinte kutya bajunk

Sokan követték figyelemmel Prince, a német juhászkutya karácsony környéki szomorú történetét. Az állat – miután szerencsésebb volt, mint társai – túlélt egy fagyállós mérgezést, ám azt már nem, hogy a gazdáját is elvesztette. Rengeteg hűség, szeretet és ragaszkodás rejlik az állatokban, amiből az ember is sokat tanulhat. A kutya emellett társként szolgál, és törődésre neveli az embert, akár már gyerekkorban is.

Egy Svédországban készült tanulmány, aminek keretében tizenkét éven át 3,4 millió emberen vizsgálták meg a kutyatartás előnyeit, rámutat, hogy azok a negyven és nyolcvan év közöttiek, akik kutyát tartanak, 23 százalékkal kisebb eséllyel halnak meg infarktusban, illetve 20 százalékkal kisebb eséllyel bármilyen más betegségben. Korábban azt is kimutatták, hogy a kutyatartás enyhíti a társadalmi elszigeteltség érzetét és a depressziót.

A kutyatartók ellenállóbbak a stresszel szemben, vérnyomásuk kiegyensúlyozottabb, koleszterinszintjük alacsonyabb. Tove Fall, az említett kutatás vezetője elmondta, a lehető legalaposabban szerették volna feltérképezni az oktatásban, az egészségi állapotban, az esetleges betegségekben és az életmódban rejlő különbségeket kutyások és nem kutyások között. Arra a következtetésre jutottak, hogy a kutya a magányos emberek életében jelenti a legnagyobb segítséget. – Nagyon úgy fest, hogy az elhalálozás esélyének csökkentése tekintetében a kutya alkalmas lehet egy emberi társ helyettesítésére is – állítja Fall.

– Sétára kényszerít, melletted áll társként, értelmet is adhat az életednek. Akinek kutyája van, többet érintkezik másokkal. Aki kórházba kerül, sokkal nagyobb inspirációt kap, hogy igyekezzen meggyógyulni és hazajutni – sorolta a szakember.

Fallék tanulmánya rámutat, hogy a retriever- és vadászvizsla-tulajdonosok élnek igazán egészséges életet. Fall maga is napi tíz kilométereket futott vadászvizslájával. A kutyatartás tehát bizonyítottan jót tesz a szívnek, segít kondícióban maradni, ápolja a közösségi életet, csökkenti a stresszt, célt és értelmet ad az életnek, valamint enyhíti a depresszió tüneteit. És még egy bónuszérv: korábban általánosan elfogadott nézet volt, hogy az otthonunkban tartott kutya növeli a kisgyerekek allergiára való hajlamát, ám a Journal of Allergy and Clinical Immunology szaklapban 2004-ben megjelent kutatás szerint ez nemhogy nem igaz, de egyenesen csökkenti. A kutyás házban felnövekvő gyermekek 33 százalékkal kisebb eséllyel lesznek allergiásak a kisállatokra, házi kedvencekre.

Mindez elegendő érv ahhoz, hogy alapos megfontolás, átgondolt döntés, tudatos felelősségvállalás után az ember bátran lépjen be a kutyások széles táborába. A szemléletváltás talán a Prince és megmérgezett társaiéhoz hasonló esetek számát is csökkentené.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.30.