Először figyeltek meg naprendszeren túlról érkezett aszteroidát

A The Verge számol be róla, hogy a naprendszeren túli aszteroidát figyeltek meg Hawaiiról a csillagászok. Ez az első alkalom, hogy csillagközi objektumot lencsevégre kaphattak. Október 19-én vették észre, a Pan-STARRS programban részt vevő teleszkóppal, de viszonylag kevés idejük van a vizsgálatára, mivel óránkénti 138 ezer kilométeres sebességgel távolodóban van. A csillagászok szerint a jelenség nem lehet ritka, ám nem látni őket a halványságuk miatt. Most szerencséjük volt, mivel megfelelő szögben közeledett az aszteroida, és a pályája is alkalmassá tette az észleléshez. A különös jövevényt Oumuamuának nevezték el, amely azaz távolból érkező hírnököt jelent hawaii nyelven.

Különlegessége, hogy a naprendszerünkben jellemző aszteroidák formájától eltérő, mivel hosszúkás, körülbelül 180 méter hosszú és 30 méter széles. Színe vöröses. Kérdés, honnan eredhet, ami azért is érdekes, mert több millió éve lehet úton. Még legfeljebb két hétig figyelhetik meg a NASA Hubble teleszkópjával, utána már nem lesz érzékelhető a műszerekkel. Elindulásának oka lehetett egy bolygóképződés, ilyenkor lökődhetnek ki aszteroidák.